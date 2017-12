Hong Kong Airlines opère son premier vol vers Los Angeles et lance sa nouvelle vaissellerie







HONG KONG, le 19 décembre 2017 /CNW/ -- Hong Kong Airlines a entamé son nouveau vol vers Los Angeles le 18 décembre, ancrant davantage sa présence croissante en Amérique du Nord, après le lancement de ses vols quotidiens vers Vancouver plus tôt cette année. Los Angeles devient également la première destination de la ligne aérienne dans la région continentale des États-Unis. Les villes de San Francisco et New York suivront en 2018.

Avant le départ du vol HX068 entièrement réservé, Hong Kong Airlines a organisé une cérémonie à l'aéroport international de Hong Kong pour commémorer le lancement officiel de ce nouveau trajet. Cet événement a été célébré par M. Chan Fan, JP, secrétaire du transport et du logement de HKSAR.

Le nouveau vol de Hong Kong Airlines est opéré par l'appareil Airbus A350 qui est équipé de plusieurs commodités modernes pour améliorer l'expérience des passagers. Ceci comprend la connexion Wi-Fi à bord, laquelle est disponible gratuitement pendant les 15 premières minutes pour tous les passagers. Aussi, un nouveau système de divertissement à bord qui dispose d'un vaste catalogue comptant plus de 100 contenus de divertissement, y compris les tout derniers films et émissions télévisées, ainsi que des retransmissions en direct de CNN, BBC World News et Sport24.

Le lancement du vol HX068 souligne également l'introduction de l'Airbus A350 dans une ville américaine. Avec trois déjà livrés et 18 autres commandés, l'Airbus A350 est en voie de devenir l'épine dorsale de la flotte long-courrier de Hong Kong Airlines.

« Le lancement de notre nouveau vol vers Los Angeles représente une autre étape de notre transition d'un opérateur régional à une ligne aérienne mondiale », a souligné M. Tang King Shing, vice-président du conseil de Hong Kong Airlines. « En tant que destination populaire pour les voyages d'affaires ou de loisirs, Los Angeles est également le moteur économique le plus substantiel au sein des États-Unis. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients des options de voyage supplémentaires pour les vols vers Los Angeles. »

Entre-temps, les passagers du vol inaugural Hong Kong vers Los Angeles de la Hong Kong Airlines seront également les premiers à déguster leur repas à partir d'une collection de nouveaux couverts qui comprend la porcelaine, la verrerie et les services de couverts.

Hong Kong Airlines s'est associée avec la marque primée locale de design d'articles ménagers, JIA Inc. (« JIA ») et CLIP, les spécialistes d'expérience à bord, pour développer une nouvelle sélection de vaissellerie exclusive pour la classe affaires qui comportera le patrimoine et la culture unique de la ville.

En collaborant avec des designers internationaux, JIA cherche à insuffler des habitudes culinaires chinoises traditionnelles avec une accessibilité moderne. Ce faisant, créant de nouvelles interprétations grâce au design qui combine des éléments orientaux et occidentaux.

« Le design de la nouvelle vaissellerie de Hong Kong Airlines est inspiré de l'emblème floral Bauhinia x blakeana (fleur du Bauhinia) que l'on peut constater sur le logo de Hong Kong Airlines et l'emblème floral de Hong Kong », ont précisé M. et Mme Christopher et Kay Lin, fondateurs de JIA.

« Par exemple, le bol et le plat d'amuse-gueule ressemblent à la forme du pétale de la fleur du Bauhinia, tandis que le design du beurrier rouge a été inspiré de la forme des graines. »

SOURCE Hong Kong Airlines Limited

