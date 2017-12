Alerte à l'allergie : Présence non déclarée d'oeufs dans les Crevettes panées le Choix du Président(MD) sélectionnées







BRAMPTON, ON, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée conseillent aux clients ayant des allergies aux oeufs de ne pas consommer les Crevettes en papillon panées non cuites le Choix du PrésidentMD (CUP : 060383739270), les Crevettes à la noix de coco le Choix du PrésidentMD (CUP : 060383998493) et les Crevettes en torpille tempura le Choix du PrésidentMD (CUP : 060383156725), car elles peuvent contenir des oeufs. Cet allergène n'est pas déclaré sur l'étiquette des produits visés, ce qui pourrait présenter un risque potentiel à la santé des personnes ayant des allergies aux oeufs.

Ces produits ont été vendus dans les magasins suivants avant le 20 décembre 2017.

Ontario : FortinosMD, LoblawsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Shoppers Drug MartMD, Valu-MartMD, Wholesale ClubMD, IndependentMD, ZehrsMD et des magasins affiliés indépendants

Atlantique : DominionMD, IndependentMD, No FrillsMD, Shoppers Drug MartMD, Atlantic SuperstoreMD, Wholesale ClubMD et des magasins affiliés indépendants

Québec : MaxiMD, Maxi & CieMD, ProvigoMD, AxepMD, IntermarchéMD, PharmaprixMD, Club EntrepôtMD et Provigo Le MarchéMD

Ouest : Extra FoodsMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Shoppers Drug MartMD, Wholesale ClubMD, IndependentMD et des magasins affiliés indépendants

Les clients ayant des allergies aux oeufs ne doivent pas consommer ces produits; ils peuvent les retourner en magasin où le Service à la clientèle leur offrira un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel puisse vous occasionner. Le bien-être de nos clients revête pour nous la plus haute importance.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 21:00 et diffusé par :