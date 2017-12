André Proulx investit dans Stelmine Canada Ltée (règles du système d'alerte)







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 déc. 2017) - André Proulx annonce qu'il a acquis, en date du 19 décembre 2017, 42 857 actions ordinaires au prix d'exercice de 0,28 $ (Voir communiqué de Stelmine Canada Ltée du 19 décembre 2017).

Avant l'opération décrite dans le présent communiqué, monsieur Proulx avait la propriété ou le contrôle de 3 249 842 actions, de 252 171 bons de souscription et de 250 000 options d'achat d'actions. De ces 252 171 bons de souscription, chacun de 53 600 bons de souscription permet à monsieur Proulx d'acquérir une action au prix d'exercice de 0,35 $ jusqu'au 19 décembre 2018 et chacun de 198 571 bons de souscription lui permet d'acquérir une action au prix d'exercice de 0,35 $ jusqu'au 25 novembre 2018. De ces 250 000 options d'achat d'actions, chacun de 200 000 options permet à monsieur Proulx d'acquérir une action au prix d'exercice de 0,30 $ jusqu'au 27 janvier 2022 et chacun de 50 000 options lui permet d'acquérir une action au prix d'exercice de 0,30 $ jusqu'au 3 octobre 2022. Si tous les bons de souscription et les options détenues par André Proulx avaient été pleinement exercés, monsieur Proulx aurait alors détenu la propriété ou le contrôle de plus de 3 752 013 actions, représentant 16,73 % des actions de l'émetteur alors émises, calculé sur une base partiellement diluée en présumant le plein exercice seulement de ces bons de souscription et de ces options.

Immédiatement après cet octroi, André Proulx détient la propriété ou le contrôle de 3 901 370 actions, représentant 16,13 % des actions émises et en circulation de Stelmine, calculé sur une base partiellement diluée en présumant le plein exercice seulement des bons de souscription et des options détenues par monsieur Proulx.

Monsieur Proulx a l'intention de détenir les actions ordinaires à des fins de placement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle à l'égard des actions ordinaires ou d'autres titres de l'émetteur, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles. Autrement qu'indiqué au présent communiqué, monsieur Proulx n'a pas de plan ou d'intention relativement à des changements importants concernant l'émetteur, y compris les changements énumérés dans la rubrique 5 de l'annexe 62-103A1.

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte visant le présent communiqué peut être obtenue en communiquant avec Isabelle Proulx, présidente et directrice générale de l'émetteur, au 581-998-1222 ou sur SEDAR sous le profil de l'émetteur au www.sedar.com.

L'adresse de l'émetteur est le 1200 ave Saint-Jean-Baptiste, bur 202, Québec, Qc, G2E 5E8.

