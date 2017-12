Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 196 850 $ à 106 banques alimentaires dans tout le Canada







TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 196 850 $ à 106 banques alimentaires et centres alimentaires communautaires dans tout le Canada.

« Le Fonds humanitaire des Métallos est fier de contribuer aux banques alimentaires et aux centres alimentaires communautaires dans les collectivités canadiennes où les membres de notre syndicat vivent et travaillent. Le Fonds humanitaire soutient des organisations qui viennent en aide aux membres pauvres et vulnérables de nos collectivités et qui dépendent de leurs services pour joindre les deux bouts, a déclaré Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos.

Les membres du Syndicat des Métallos sont des partenaires fiables au sein de nos collectivités. En plus d'amasser des fonds et de faire des dons, nos membres établissent des liens avec les collectivités et les renforcent en effectuant du bénévolat auprès d'organismes caritatifs, de banques alimentaires et d'autres organisations qui font une différence pour ceux qui éprouvent des difficultés, a ajouté M. Neumann.

Dans un pays aussi prospère que le Canada, c'est une honte de constater l'augmentation de la pauvreté et des inégalités. Le Syndicat des Métallos sait qu'au-delà de nos oeuvres caritatives, nous devons continuer à demander aux gouvernements de traiter les causes sous-jacentes de la pauvreté et des inégalités. Nous réclamons une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui aborde l'élimination de la pauvreté sous l'angle des droits de la personne, et nous appuyons les campagnes fédérales et provinciales menées sur le salaire minimum équitable. »

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et à des opérations de secours d'urgence dans des pays en voie de développement. Il vient aussi en aide aux collectivités canadiennes en difficulté. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds en vertu de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions correspondantes.

Visualisez la liste des banques alimentaires et des centres alimentaires communautaires recevant les dons versés en 2017 par le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos.

