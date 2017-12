LG Electronics lance la marque ThinQ pour soutenir ses initiatives en matière d'IA







La nouvelle marque permet à LG de concrétiser sa vision de devenir une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle axée sur l'humain.

TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - LG Electronics annonce la création de la marque ThinQ pour désigner tous ses électroménagers et appareils électroniques grand public de 2018, de même que tous ses services qui font appel à l'intelligence artificielle. Les produits et services LG ThinQ auront recours à l'apprentissage profond et auront la capacité de communiquer entre eux en utilisant DeepThinQ, la technologie d'IA propre à LG, ainsi qu'un éventail de technologies d'IA conçues par d'autres partenaires.

LG a jeté les bases de ses efforts en matière d'IA au CES 2017, lorsque l'entreprise a lancé DeepThinQ et a fait l'annonce de son initiative visant à intégrer le Wi-Fi dans tous ses électroménagers haut de gamme qui seront mis sur le marché cette année. En juin, LG a inauguré son laboratoire d'intelligence artificielle à Séoul, placé sous la gestion de son directeur de la technologie, afin de rassembler toutes ses recherches en technologies d'IA qui reconnaissent, infèrent et apprennent à partir de la voix, de la vidéo et de capteurs. Le laboratoire d'IA de LG a contribué à l'élaboration du premier climatiseur au monde ayant des capacités d'apprentissage en fonction de l'espace, de même qu'à la conception de réfrigérateurs, de laveuses et d'aspirateurs robots intelligents.

« L'objectif de la marque ThinQ est de mettre en évidence le fait que les produits intelligents de LG pensent toujours à vous afin d'améliorer votre qualité de vie », a déclaré Han Chang-hee, directeur du centre de marketing mondial de LG. « L'IA est la nouvelle frontière de la technologie et en tant que chef de file en électroménagers et en appareils électroniques grand public, nous avons la responsabilité de rendre l'IA plus accessible et moins intimidante. »

Dans le cadre du CES se déroulant du 9 au 12 janvier, la zone ThinQ du kiosque de LG présentera un large éventail de produits d'IA conçus par LG pour 2018.

À propos de LG Electronics inc.

LG Electronics inc. (KSE : 066570.KS) est un chef de file mondial et un innovateur technologique dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les électroménagers, et emploie 75 000 personnes dans 118 emplacements du monde entier. Forte de ses ventes mondiales de 47,9 milliards USD en 2016 (55,4 billions KRW), LG est composée de 4 unités opérationnelles (électroménagers et solutions de qualité de l'air, communications mobiles, divertissement pour la maison et composants de véhicules) et est l'un des principaux producteurs mondiaux de téléviseurs, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de laveuses et de réfrigérateurs. LG Electronics est lauréate du prix Partenaire de l'année ENERGY STAR 2016. Pour de plus amples renseignements sur LG Electronics, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

