Mise à jour : enquête du bureau de la concurrence sur le pain







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite des perquisitions menées le 31 octobre dernier par le Bureau de la concurrence du Canada (Bureau) relativement à la fourniture de pain commercial, METRO continue de collaborer avec les autorités et a amorcé une enquête interne.

Sur la base de l'information traitée à ce jour, nous n'avons découvert aucun élément qui nous permettrait de conclure que METRO a enfreint la Loi sur la concurrence et nous ne croyons pas que l'enquête du Bureau aura un impact négatif important sur les activités, les résultats d'opération ou la situation financière de METRO.

METRO rappelle que le respect des lois est fondamental et qu'elle a un Code de conduite applicable à tous les employés.

La Société n'émettra pas d'autres commentaires.

