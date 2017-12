Les produits intelligents de LG offrant des solutions relatives à la qualité de l'air font appel à la reconnaissance vocale et à un capteur de poussière pour améliorer la qualité de l'air







Faites l'expérience d'un milieu de vie intérieur plus propre et plus confortable grâce

au purificateur d'air PuriCare et au climatiseur à inverseur sur pied

DUALCOOL ThinQMC de LG.

TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - LG Electronics impressionnera les visiteurs du CES 2018 grâce à ses toutes dernières solutions intelligentes en matière de qualité de l'air pour la maison. Le purificateur d'air PuriCare de LG, muni d'un capteur de poussière de précision, et le climatiseur à inverseur sur pied DUALCOOL ThinQMC, doté de la reconnaissance vocale et de la technologie DeepThinQ, permettent d'obtenir un air plus pur et plus propre à l'intérieur, et ce, en toute simplicité.

Élimination intelligente et hautement technologique de la poussière fine

Des études ont montré que la poussière et le pollen se trouvant à l'intérieur des résidences affectent la qualité de vie des familles partout dans le monde. À l'aide d'un capteur de surveillance de l'air, le purificateur d'air PuriCare de LG élimine automatiquement les fines particules de poussière lorsque la qualité de l'air est considérée comme inadéquate pour les résidents. La surveillance de la qualité de l'air s'effectue lorsque le PuriCare est éteint et celui-ci s'allume uniquement lorsqu'une filtration est requise. En plus de sa conception cylindrique distincte, le PuriCare intègre la technologie de filtration de l'air la plus avancée grâce au système de filtration complet sur 360° de LG. Et grâce à sa puissante fonctionnalité Clean Booster, le PuriCare de LG a la capacité de diffuser de l'air pur jusqu'à une distance de 7,5 mètres, ce qui permet de purifier les grandes pièces tout en assurant une circulation d'air plus légère à la base, ce qui en fait un appareil idéal pour les familles ayant de jeunes enfants et des animaux.

Une commodité renforcée grâce à la reconnaissance vocale

Le climatiseur à inverseur sur pied DUALCOOL ThinQMC de LG sera également présenté au CES. Équipé de la technologie de reconnaissance vocale, ce climatiseur permet à l'utilisateur de régler la température intérieure à l'aide d'une seule phrase prononcée depuis l'entrée de sa maison ou une autre pièce. Outre la grande efficacité et le faible niveau sonore que procure son double compresseur à inversion, le climatiseur DUALCOOL ThinQMC fait appel à la technologie d'IA DeepThinQ de LG qui dirige un plus grand débit d'air vers les personnes qui se trouvent dans la pièce à l'aide de la reconnaissance spatiale. En plus de détecter la présence des personnes dans la pièce, le capteur intelligent de mouvements humains ajuste aussi la force du débit d'air en fonction de la proximité de la personne par rapport à l'appareil. En analysant les types de comportements quotidiens des résidents, le climatiseur DUALCOOL ThinQMC de LG mémorise les pièces de la maison qui doivent être refroidies à des moments précis de la journée, ce qui permet de maintenir une température optimale et d'économiser de l'énergie.

« Les appareils électroménagers intelligents de LG dominent l'industrie grâce à leur capacité à anticiper les besoins des utilisateurs et à créer un milieu de vie plus confortable », a déclaré Song Dae-hyun, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG. « L'intelligence artificielle a désormais atteint un niveau qui supplante largement le simple jeu d'échecs et LG s'engage à utiliser cette technologie dans le but d'améliorer la qualité de vie des consommateurs. »

Du 9 au 12 janvier, les visiteurs du CES 2018 pourront découvrir les produits intelligents de LG offrant des solutions en matière de qualité de l'air au kiosque no 11100 situé dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas.

