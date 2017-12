La Guilde souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de Radio-Canada







TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - La Guilde canadienne des médias félicite les cinq nouveaux membres du Conseil d'administration de Radio-Canada annoncés aujourd'hui. Il s'agit des premiers administrateurs sélectionnés par la voie du tout nouveau processus de nomination confirmé plus tôt cette année.

Notre syndicat reconnaît la vaste base de connaissances et d'expériences que les nouveaux membres du Conseil apportent à leurs importants rôles de leadership chez le diffuseur public national. Nous sommes heureux de constater la représentation de différentes parties du pays ainsi que l'expérience des domaines publics, privés et communautaires. Nous sommes particulièrement ravis de voir que le Conseil comprend désormais des gens qui ont une expérience directe de travail à CBC/Radio-Canada, ainsi que des personnes qui ont une connaissance approfondie du mandat du diffuseur public.

Les travailleurs de Radio-Canada/CBC sont prêts à se joindre aux nouveaux membres du Conseil, ainsi qu'au Conseil d'administration dans son ensemble en vue du fournir les services auxquels le public s'attend de notre part. Cela est nécessaire pour restaurer et rebâtir Radio-Canada/CBC en un diffuseur public qui reflète l'ampleur des aspirations et des attentes du Canada.

Parce que Radio-Canada/CBC est un bien public créé pour servir les gens aux quatre coins du pays, la Guilde a également recommandé que des représentants d'employés choisis par les syndicats à Radio-Canada fassent partie du Conseil d'administration. Nos candidats ne font pas partie des membres du Conseil annoncés aujourd'hui, mais nous espérons que l'on tiendra compte de notre recommandation d'inclure des représentants d'employés et leurs points de vue à l'avenir.

En reconnaissance du rôle central que joue Radio-Canada/CBC au sein du système médiatique et culturel du pays, la ministre du Patrimoine Mélanie Joly a déclaré l'automne dernier que « Jamais un radiodiffuseur public n'a été si nécessaire, si important pour les Canadiens. » Elle a également ajouté : « Notre radiodiffuseur public a une responsabilité fondamentale. Les attentes des Canadiens sont extrêmement élevées. Elles doivent l'être. »

Radio-Canada/CBC joue un rôle vital dans notre paysage culturel, un rôle qui exige un leadership solide et une protection attentive, et nous souhaitons le plus grand succès aux nouveaux membres du Conseil. Ils ont en effet été nommés, au nom de tous les Canadiens, pour aider à remplir le mandat de Radio-Canada/CBC et veiller au succès du diffuseur public pour les générations à venir.

