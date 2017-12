Le Programme d'apprenti XCMG forme de futurs leaders de l'industrie des machines de construction







XUZHOU, Chine, le 19 décembre 2017 /CNW/ - Le Programme d'apprenti XCMG (ci-après « le programme »), qui en est à sa troisième saison et qui jouit d'une grande notoriété, a accueilli cinq apprentis participants au projet baptisé « À la barre de la direction pendant une semaine » (« One Week CEO »), occasion de vivre au siège social de XCMG à Xuzhou, en Chine, l'expérience XCMG du point de vue du chef de la direction.

Les cinq apprentis, originaires des États-Unis, de Pologne, de Russie, de Malaisie et d'Algérie, ont été sélectionnés parmi plus de 20 000 candidats issus de 58 pays et régions, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux deux premières saisons.

« Ce programme d'une semaine a permis aux apprentis de découvrir l'ensemble des offres et des pratiques de XCMG, de la commercialisation de nos produits auprès des clients internationaux, des produits haut de gamme de fabrication intelligente, à la gestion d'un programme mondial de R et D, et ce, du point de vue d'un homme d'affaires », a expliqué Liu Jiansen, président adjoint de XCMG et directeur général de XCMG Import & Export Co. Ltd. « Nous estimons que ces cinq futurs chefs de la direction ont acquis beaucoup de connaissances et une certaine envergure après avoir fait l'expérience directe de la fabrication haut de gamme, de la technologie innovatrice et de l'esprit d'entreprise de XCMG. »

En mettant l'accent sur le leadership et le perfectionnement professionnel, le programme a donné aux apprentis l'occasion de se familiariser avec les activités quotidiennes de XCMG. Ils ont participé à des simulations de négociations commerciales internationales chapeautées par l'initiative « Ceinture et Route » et ont échangé des idées sur des sujets, tels que l'intégration mondiale de la recherche et développement (R et D) et la transformation de la fabrication intelligente (IM), avec Wang Min, président du conseil et président de XCMG, ainsi que huit chefs de la direction de XCMG et de filiales de XCMG.

Les apprentis ont également visité la plus grande usine au monde dans l'industrie des machines de construction et le plus grand laboratoire de vibration et de bruit d'Asie. Ils ont aussi eu l'occasion de faire fonctionner de l'équipement de construction, notamment le plus gros chargeur par tonnage de Chine, le LW1200K, et d'apprendre à utiliser des imprimantes 3D au centre de recherche et développement.

Lancé en janvier 2016 et centré sur XCMG, le programme offre aux apprentis internationaux la possibilité d'en apprendre davantage sur la société, ses technologies novatrices et son influence mondiale, tout en favorisant des échanges internationaux et la promotion de la culture chinoise dans l'industrie des machines de construction.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde dont les antécédents remontent à 74 ans. Actuellement, la société se classe huitième, à l'échelle mondiale, dans l'industrie des machines de construction, et exporte ses produits et solutions vers plus de 177 pays dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.xcmg.com, ou consultez les pages XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

SOURCE XCMG

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 19:15 et diffusé par :