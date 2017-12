Bienvenue aux blogueurs - Hanovre crée la surprise







HANOVRE, Allemagne, December 19, 2017 /PRNewswire/ --

Cette année, environ 70 blogueurs de voyage ont visité Hanovre puis ont publié leurs découvertes et points forts personnels dans leurs blogs et comptes de réseaux sociaux.

Cela a donné lieu à un total d'environ 80 blogs, cinq vidéos et de nombreuses photos sur Instagram sous le hashtag #visithannover. Bon nombre de ces blogueurs de voyage visitaient Hanovre pour la première fois et ont exploré la ville par leurs propres moyens. Leurs blogs fournissent des informations actualisées et personnelles et incluent de nombreux secrets bien gardés sur la ville, ainsi que des vidéos et des photos. Les lecteurs bénéficient d'informations et de perspectives nouvelles et stimulantes, comme les suivantes :

« Hanovre est comme la petite soeur de Berlin, en plus détendue »

(Publié dans l'édition d'avril 2017 de spoor, le magazine du réseau ferroviaire néerlandais)

« Hanovre crée la surprise ! »

(Blogueuse finlandaise Laura von http://www.urbaaniviidakkoseikkailijatar.fi)

« Le feu d'artifice dans les jardins royaux de Herrenhause n était magique, tout comme le l'endroit où il a eu lieu. »

(Blog belge : http://www.justyentl.com )

La plupart des blogueurs étaient originaires des Pays-Bas, de Belgique, d'Autriche et d'Allemagne, mais Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) a également accueilli des blogueurs de Finlande, de Pologne, de Suède, du Brésil et de Chine. Environ 40 blogueurs étaient venus dans la capitale de la Basse-Saxe pour assister à la conférence des blogueurs de voyage le 5 août 2017, dont le programme comprenait des visites guidées des quartiers de Linden et Nordstadt et une visite du Maschsee Lake Festival. Si l'on ajoute tous les blogs qui ont été écrits sur Hanovre cette année, la couverture est impressionnante : environ 1,7 million de visiteurs uniques par mois, près de 4 millions d'impressions de page par mois et un total d'environ 850 000 followers réguliers sur les réseaux sociaux.

Hans Christian Nolte, directeur général de HMTG, est ravi de ce grand nombre de billets de blog : « Les blogueurs communiquent leur propre impression personnelle d'Hanovre. Ils sont authentiques et crédibles, et montrent parfois des endroits qui ne font même pas partie de notre marketing touristique classique. »

De nos jours, les blogs de voyage influencent de plus en plus les gens qui préparent des vacances ou une escapade. Ces récits d'expériences personnelles et ces informations d'initiés jouent un rôle clé en particulier lorsqu'il s'agit de choisir une destination. HMTG dispose déjà des chiffres du département des statistiques de la Basse-Saxe pour le nombre de nuitées jusqu'au mois de septembre : jusqu'à présent, les chiffres pour la capitale de l'État sont en hausse de 2,4 % en glissement annuel. tandis que les chiffres pour la région d'Hanovre ont augmenté de 3,6 %.

Une liste de tous les billets de blog sur Hanovre est disponible à l'adresse : http://www.hannover.de/bloggerswelcome

Ce site Internet contient aussi des vidéos, des informations sur les réunions des blogueurs de voyage et différents points forts de leurs blogs.

Contact auprès de la presse :

Maike Scheunemann

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Vahrenwalderstrasse 7, 30165 Hannover

Tél. : +49-(0)511-123-490-26, E-mail :presse@hannover-marketing.de

