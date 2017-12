Ingénieurs Canada nomme Gerard McDonald en qualité de chef de la direction







OTTAWA, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Le président Russ Kinghorn, MBA, FEC, P. Eng., IntPE et le conseil d'Ingénieurs Canada sont heureux d'annoncer la nomination de Gerard McDonald, P. Eng., MBA, comme nouveau chef de la direction de l'organisme. Le conseil tient à remercier Stephanie Price, P.Eng., CAE, qui occupe le poste de chef de la direction par intérim depuis février dernier et qui continuera de jouer un rôle clé au sein de l'équipe de direction.

Registrateur à Professional Engineers Ontario, M. McDonald est un cadre supérieur chevronné qui a fait ses preuves en matière d'orientation stratégique et de développement de relations de collaboration. Avant ses quatre années à PEO, M. McDonald a occupé pendant plus de trente ans des postes dans la fonction publique, principalement dans le secteur des transports. Il a notamment été sous-ministre adjoint, Sécurité et Sûreté à Transports Canada, et directeur exécutif du Bureau de la sécurité des transports du Canada.

L'une des principales priorités de M. McDonald sera d'améliorer la collaboration entre Ingénieurs Canada et les 12 organismes de réglementation du génie, les gouvernements et d'autres organisations.

« Je suis très heureux que me soit donnée l'occasion de guider Ingénieurs Canada à cette étape cruciale de son développement organisationnel, a déclaré M. McDonald. Ingénieurs Canada dispose d'une formidable équipe de professionnels et j'ai hâte de travailler avec elle et le conseil pour aider à définir l'orientation stratégique de l'organisme. »

« Le conseil attend avec grand intérêt de travailler avec M. McDonald, a pour sa part déclaré M. Kinghorn. Sa pensée stratégique, son expérience et son leadership sont des atouts précieux pour Ingénieurs Canada, qui entreprend l'un de ses plus importants exercices de gouvernance, de planification stratégique et de consultation. »

M. McDonald détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa et un baccalauréat ès sciences appliquées en génie civil de l'Université de Waterloo. Il est titulaire d'un permis d'ingénieur depuis 1984.

Ingénieurs Canada est l'organisme national regroupant les 12 ordres provinciaux et territoriaux qui réglementent la profession d'ingénieur au Canada et qui délivrent les permis d'exercice aux ingénieurs du pays, actuellement plus de 290 000.

