Équilibre - le plus grand réseau d'orthésistes et d'inhalothérapeute au Québec ouvre une nouvelle clinique à Gatineau

LAVAL, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Ouvert début décembre, la nouvelle clinique Équilibre, spécialisée dans les orthèses et la biomécanique a débuté ses activités dans ses nouveaux locaux. Située dans la superclinique Médigo de Gatineau, Équilibre se distingue par son large éventail de services d'avant-garde, entourée par des professionnels de la santé et d'experts à l'écoute de leurs patients.

Que vous ayez mal au dos, au genou ou au pied, l'équipe de la clinique composée d'orthésistes, de kinésiologues, de thérapeutes en réadaptation physique, travaille en étroite collaboration afin d'offrir les moyens d'agir pour le mieux-être de ses patients. Et ce, tant pour répondre aux besoins en orthèses plantaires, en orthèses de genou mais également en orthèses de corps sur mesure et préfabriquées. Équilibre dispose également de la plus grande sélection de chaussures pour orthèses plantaires.

De plus, la nouvelle clinique Équilibre proposera très prochainement des services en soins du sommeil. Les patients auront la possibilité de rencontrer un inhalothérapeute pour une prise en charge complète pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil.

Équilibre, réputée pour être leader en recherche et développement et dans la conception et la fabrication d'orthèses fabriquées au Québec, se distingue en proposant à ses patients souffrant de problèmes de genou, deux approches uniques au monde :

L'examen KneeKG, le seul examen en mouvement pouvant identifier les causes mécaniques en lien avec les douleurs aux genoux. Un outil complémentaire qui permet aux médecins de poser un diagnostic précis et ainsi d'offrir un plan de traitement adapté.

L'OdrA est une orthèse unique à Équilibre pour soulager l'arthrose du genou. Les mécanismes actifs de rotation et de distraction révolutionnaires qui compose cette orthèse soulagent très efficacement et rapidement des douleurs liées à l'arthrose du genou en provoquant un effet simultané d'actions. À ce jour, 85% des patients rapportent une diminution importante de la douleur. (Pour en savoir plus : www.odra.ca)

Équilibre se démarque notamment par le lancement de son orthèse Chic ! Cette orthèse taillée sur mesure, au look amincie et effilée, garanti un maintien et un confort maximal pour les personnes portant des talons hauts ou des souliers propres.

Pour prendre rendez-vous avec un spécialiste, consultez notre site internet : equilibre.net/nous-joindre/rendez-vous ou appelez le 1.866.678.4373.



Notre équipe d'Équilibre Gatineau, vous accueille dans la superclinique de Gatineau, au 165, boulevard Saint-Raymond (bureau 110)

À propos d'Équilibre

Équilibre, est le plus grand réseau d'orthésistes et d'inhalothérapeute au Québec et a pour mission de faire bouger le monde en permettant à chacun de pouvoir se libérer de ses douleurs et ainsi d'améliorer leur qualité de vie! Propulsée par un important volet de recherche et d'innovation, notre équipe a su développer au fil des années, des solutions sur mesure et à la fine pointe de la technologie afin de soulager la douleur et réhabiliter la fonction motrice. Équilibre est maintenant présent à travers tout le Québec grâce à 70 cliniques et points de service.

