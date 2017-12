Fortis remet 1 000 000 $ au Centre of Hope de l'Armée du Salut, le plus grand don d'entreprise reçu par la division de Terre-Neuve-et-Labrador







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 19 déc. 2017) - Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS), a annoncé aujourd'hui un engagement financier important à l'égard du Centre of Hope (le « Centre ») de l'Armée du Salut à St. John's. La Société verse un don de 1 000 000 $ pour la construction du Centre, qui fournira des services aux personnes les plus vulnérables de notre société : logements aux sans-abri, clinique de santé, banque alimentaire, services d'urgence et d'aide aux sinistrés, services de santé mentale et programmes de traitement de la toxicomanie. Il s'agit du plus grand don d'entreprise jamais reçu par la division de Terre-Neuve-et-Labrador de l'Armée du Salut.

« Nous sommes inspirés par les havres de paix et le soutien crucial qu'offre l'Armée du Salut au coeur de St. John's depuis plus d'un siècle, a expliqué Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Le Centre of Hope fera fond sur ce dévouement admirable envers notre communauté, ici même dans notre quartier du centre-ville. L'équipe de Fortis ne pourrait être plus fière de s'associer à l'Armée du Salut et à ses partenaires communautaires afin de perpétuer la tradition provinciale de tendre la main aux gens dans le besoin. »

« Avec ce don exceptionnel de Fortis, nous faisons un pas de plus vers l'ouverture du Centre of Hope, s'est réjoui le lieutenant-colonel Eddie Vincent, de la division de Terre-Neuve-et-Labrador de l'Armée du Salut. Les malheurs qui accablent notre population la plus vulnérable, notamment l'augmentation de la consommation d'opioïdes et des troubles de santé mentale, nous ont poussés à envisager ce projet, qui constituera un legs. Trop de gens sont victimes de ces problèmes de société. Ce centre pourrait sauver des vies. »

La construction du Centre of Hope s'amorcera au printemps 2018, et l'ouverture des portes est prévue pour 2020. Le Centre sera voisin du siège social de Fortis, sur la rue Springdale.

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est heureux de collaborer avec l'Armée du Salut et tous ses partenaires communautaires pour tenter de répondre aux divers besoins, notamment de logement, des sans-abri ou des personnes susceptibles de le devenir, a déclaré l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. L'Armée du Salut est un partenaire profondément enraciné et respecté dans la communauté. Au nom de mes collègues, je remercie Fortis et ses nombreux partenaires qui ont uni leurs efforts pour faire du Centre of Hope une réalité. »

« Des centaines de personnes de notre communauté ont besoin qu'on les guide vers la réussite, a ajouté Barry Perry. Nous adhérons à la vision de l'Armée du Salut : nous savons que le Centre of Hope améliorera considérablement les services offerts aux personnes vulnérables. Nous sommes touchés par ces personnes qui ont le courage de franchir les portes des organismes communautaires de soutien comme celui-ci. Ce sont elles qui nous inspirent à donner. »

Fortis verse des millions de dollars par année pour appuyer les communautés où elle offre ses services en Amérique du Nord. Dernièrement, elle a remis 3,2 millions de dollars à The Rooms pour son initiative Where Once They Stood, We Stand, afin d'honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour notre liberté durant la Première Guerre mondiale. La Société a également lancé à l'automne le programme communautaire Tap Your Potential, qui met en vedette des Terre-Neuviens et des Labradoriens qui ont fait florès et encourage les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars au 30 septembre 2017. La Société, qui compte plus de 8 000 employés, sert des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui oeuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut offre de l'espoir et du soutien aux personnes les plus vulnérables dans 400 collectivités du Canada et 128 pays. Elle propose notamment les programmes communautaires et services sociaux suivants : programmes de lutte contre la faim par le truchement de banques et de programmes alimentaires; refuges pour sans-abri et soutien à l'hébergement; réadaptation pour les personnes aux prises avec une dépendance; soins palliatifs et de longue durée; aide de Noël sous la forme, par exemple, de paniers de denrées et de jouets; activités après l'école; camps; programmes alimentaires dans les écoles; cours de préparation à la vie active (établissement de budget, préparation de repas pour une famille, gestion de la colère). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des laissés-pour-compte de votre collectivité.

