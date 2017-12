Deux entreprises d'Ahuntsic-Cartierville intensifieront leur percée sur les marchés étrangers







Un montant de 383 000 $ du gouvernement du Canada appuiera Ingenio Aéronautique et Raffinalla dans la réalisation de leurs projets

MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le développement de nouveaux marchés contribue sans conteste à stimuler la croissance économique canadienne en plus d'assurer la pérennité des entreprises d'ici. Ainsi, la contribution financière annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Canada vient aider deux entreprises innovantes à commercialiser leurs produits à l'international.

L'annonce a été faite par l'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville et ministre du Patrimoine canadien, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Déjà présent sur des marchés extérieurs, Ingenio Aéronautique bénéficiera d'une contribution remboursable de 198 000 $ lui permettant de trouver de nouveaux débouchés pour ses divers composants électroniques et mécaniques installés dans les habitacles et les cabines d'avions d'affaires. Ses solutions technologiques novatrices, comme leurs supports pour appareils électroniques portables, sont développées sur mesure afin de répondre aux besoins et aux spécifications de ses clients. L'entreprise, dont le siège social est à Montréal, a su miser sur les attributs du pôle de technologie aéronautique de la région de Montréal pour se tailler une place dans l'industrie et entend poursuivre ses efforts de commercialisation sur les marchés nord?américains, européens et asiatiques, notamment par l'embauche de spécialistes.

Spécialisé dans la fabrication de prêt-à-porter pour femmes entièrement créé et fabriqué à Montréal, Raffinalla recevra pour sa part 185 000 $ afin de diversifier et d'étendre ses marchés d'exportation aux États-Unis et en Europe. Raffinalla fera également l'acquisition d'un robot de découpe numérique afin d'améliorer sa productivité pour demeurer concurrentielle sur le marché mondial et consolider son choix de maintenir la confection de ses produits à Montréal. Elle comptera aussi sur l'ajout de personnel spécialisé pour augmenter la visibilité de ses produits et ses parts de marchés extérieurs.

Ces fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC en soutien à des projets assurant le maintien et la création d'emplois de qualité.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à Ingenio Aéronautique et à Raffinalla se veut un appui concret à des entreprises qui ont démontré leur savoir-faire et qui, de surcroît, sont prêtes à évoluer dans de nouveaux marchés. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville et ministre du Patrimoine canadien

« Le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises qui misent sur l'innovation à prendre de l'expansion et à exporter leurs produits et services afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le financement de DEC nous permettra d'intensifier notre percée sur des marchés extérieurs et de mettre en valeur l'expertise que nous avons développée dans des produits de pointe à grand potentiel commercial dans l'industrie aéronautique. »

James Edward Bell, président-directeur général, Ingenio Aéronautique

« La marque Raffinalla profite d'une excellente notoriété acquise tout au long de son histoire grâce au maintien des tendances de la mode, de la qualité et de la pertinence de ses produits qui lui permettent d'être concurrentielle à l'échelle internationale. Chaque produit est conçu, taillé, cousu, testé et inspecté dans nos ateliers de Montréal. L'aide accordée nous permettra d'étendre nos exportations, de consolider notre image de marque et de demeurer à l'avant-garde dans le marché. »

Steven Salpeter, président, Raffinalla

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

