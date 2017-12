Le ministre MacAulay annonce une nomination à la Commission de révision agricole du Canada







OTTAWA, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay a annoncé aujourd'hui la nomination de Marthanne Robson à titre de membre à temps partiel de la Commission de révision agricole du Canada. Mme Robson est nommée pour une période de trois ans qui commence immédiatement.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche rigoureuse adoptée pour les nominations par le gouverneur en conseil - une approche consistant en des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui favorisent l'égalité entre les sexes et reflètent la diversité du Canada.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Marthanne Robson à la Commission de révision agricole du Canada. Je suis convaincu que l'expertise de Mme Robson en droit et en médiation et sa connaissance de la réglementation dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire aideront grandement la Commission à jouer son rôle essentiel qui consiste à protéger la santé et le bien-être des consommateurs et la vitalité économique des industries agroalimentaires canadiennes. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La Commission de révision agricole du Canada est un organisme quasi-judiciaire indépendant que le gouvernement du Canada a constitué pour effectuer des examens impartiaux des avis d'infraction émis par les organismes fédéraux qui réglementent l'agriculture et les aliments.

Liens additionnels

Notice biographique

Mme Robson est titulaire d'un diplôme en droit (LL. B.) de l'Université d'Ottawa. Elle est membre de la Société du Barreau du Haut-Canada et a été membre du Barreau du Québec pendant 20 ans.

Mme Robson possède plus de 30 ans d'expérience en tant qu'avocate, médiatrice et protectrice du citoyen, ainsi qu'une expertise de la réglementation en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, du droit administratif, de la résolution des conflits, de l'arbitrage et des enquêtes. Elle a aussi été vice-présidente du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario de 2006 à 2016. Mme Robson joue un rôle très actif dans sa communauté à titre de bénévole et de fondatrice et partenaire du Groupe d'investissement éthique.

