Flor de Caña est nommée premier producteur de rhum au monde







MANAGUA, Nicaragua, 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, la marque de rhum haut de gamme du Nicaragua, a été nommée Producteur de rhum mondial de l'année par le prestigieux concours International Wine and Spirit Competition (IWSC) à Londres. Organisation la plus réputée en la matière, l'IWSC s'attache à récompenser l'excellence en termes de spiritueux dans le monde entier. Pour ce faire, quelque 400 experts internationaux évaluent les produits provenant de plus de 90 pays.

Distinction la plus élevée dans l'univers mondial des spiritueux, elle illustre l'approbation la plus significative de la qualité et de l'excellence de Flor de Caña. Flor de Caña est un rhum produit dans un seul domaine familial, par la 5e génération aux commandes de cet office. Il est naturellement vieilli sans sucre, ni additifs ou ingrédients artificiels. Il est enrichi par un volcan en activité et distillé avec une énergie 100 % renouvelable.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña, première marque exportée du Nicaragua, est présent dans plus de 40 pays et est l'une des marques de rhum haut de gamme les plus dynamiques aux États-Unis. Fort de plus de 125 ans d'histoire et d'une tradition familiale s'étalant sur cinq générations, Flor de Caña a été reconnu comme meilleur rhum au monde dans de prestigieux concours internationaux à Londres, Madrid, San Francisco et Chicago. Premier rhum haut de gamme en Amérique centrale, Flor de Caña est fabriqué et distribué par la Compañía Licorera de Nicaragua, S.A. (CLNSA).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/621271/Flor_de_Cana_2.jpg

