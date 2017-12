Une page d'histoire est tournée chez Surplus RD







VICTORIAVILLE, Québec, 19 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Surplus RD est en deuil, une page d'histoire a été officiellement tournée dimanche dernier. Le lauréat du trophée du magasin le plus laid du Québec, remis dans le cadre de la Grande Virée des Surplus RD, est maintenant chose du passé. Après plus de six ans de relation amour-haine avec des murs douteux, à se battre avec la neige qui entre par les portes de garage, à déplacer les meubles pour éviter qu'ils se brisent en baignant dans les rigoles printanières, c'est officiellement la fin du magasin de Lévis.



C'est au début de l'année que Monsieur Richard Lemieux, copropriétaire, s'est laissé convaincre par l'agence Absolu de s'investir dans les médias numériques et d'opter pour une campagne ambitieuse de contenus totalement décalée. C'est ainsi que la « Grande virée des Surplus RD » mettant en scène Jérémy Demay à la recherche de la succursale Surplus RD la plus laide du Québec a vu le jour. « Nous étions forcés de nous différencier, précise Alex Verville, directeur de création chez Absolu. Les bons prix des succursales Surplus RD s'expliquent par les lieux qu'elles choisissent : de grandes surfaces de détail inoccupées. En ne faisant aucun effort de valorisation des espaces, l'annonceur peut casser les prix et justifier un meilleur rapport qualité/prix : jusqu'à 70 % de rabais. Finalement, le défaut du détaillant est devenu sa plus grande qualité. »

Lancées en mai dernier, les 18 capsules de la campagne ont généré plus de 11 000 000 de visionnements à ce jour et le chiffre est en augmentation constante. Le concept a également permis à plusieurs familles de mettre à jour leur ameublement, en offrant plus de 7500$ à dépenser dans le magasin Surplus RD de leur choix.

À Lévis, c'est la fin du green de camping, des portes qui craquent, des donjons dignes des westerns, mais c'est aussi le début d'une ère de renouveau! Eh oui! Surplus RD est maintenant installé dans un nouveau nid douillet où l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur et où le vent n'essaie pas de détruire les murs! L'inventaire du magasin se compose de produits en provenance de surplus, de fins de lignes, de faillites ou encore de meubles commandés directement au fabricant.

De plus, depuis maintenant 3 ans, Surplus RD a pris un virage web avec son nouveau site transactionnel, où on y retrouve plus de 2500 produits neufs. C'est le temps de venir faire des économies au maximum en vous meublant en neuf, car Surplus RD liquide son inventaire à des prix atteignant 20% à 50% de moins que ceux suggérés par le fabricant.

Surplus RD est une compagnie dynamique qui se spécialise dans la liquidation de meubles, matelas et électroménagers au Québec. Depuis plus de 12 ans, son objectif demeure toujours d'offrir des produits de qualité supérieure à des prix compétitifs. Ainsi, Surplus RD révolutionne votre expérience d'achat pour des produits de grande valeur, en vous offrant 2 ans de garantie sur son mobilier. Surplus RD est également reconnue pour sa grande expertise dans la gestion des opérations lors de divers évènements de liquidation d'inventaire. Cette compagnie québécoise, dont le siège social est à Victoriaville, compte aujourd'hui plus de 300 employés oeuvrant dans toutes ses installations.

