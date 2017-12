BigRoad charge avec BlackBerry Radar







WATERLOO, Ontario et TORONTO, December 19, 2017 /PRNewswire/ --

L'entreprise Fleet Complete acquiert les dispositifs Radar-M de BlackBerry pour optimiser le nouveau programme de fret de BigRoad

BlackBerry Limited (NYSE : BB) (TSX : BB) et Fleet Complete ont annoncé aujourd'hui qu'elles élargissent leur partenariat grâce à l'achat de dispositifs Radar-M de BlackBerry pour BigRoad - une entreprise de Fleet Complete. L'ajout de BlackBerry Radar va consolider son nouveau programme de fret de BigRoad, qui permet aux propriétaires-exploitants et aux flottes de réserver les chargements souhaités tout en assurant un paiement rapide et en offrant une visibilité des heures de service (HOS) à partir du livre de bord électronique de l'application mobile de BigRoad.

« Grâce à BlackBerry Radar, les utilisateurs de BigRoad vont immédiatement voir les avantages d'une visibilité inégalée sur leur fret et leurs actifs de flotte mobile », a déclaré Philip Poulidis, vice-président principal et directeur général de BlackBerry Radar. « Les dispositifs Radar-M apportent des informations mises à jour sur la capacité et l'emplacement disponibles des remorques afin que les chauffeurs puissent savoir exactement quand et où ils peuvent prendre des chargements supplémentaires. »

« Fleet Complete et BigRoad s'attachent à trouver des moyens novateurs pour aider les chauffeurs à gagner du temps, à respecter les réglementations gouvernementales et, qui plus est, à gagner davantage d'argent », a déclaré Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec BlackBerry et d'augmenter la puissance et le potentiel du programme de fret de BigRoad grâce à BlackBerry Radar. »

Le programme de fret de BigRoad permet aux chauffeurs de réserver les chargements qu'ils souhaitent, quand ils le souhaitent, 24h/24 et 7j/7, depuis l'application mobile de BigRoad sur leur téléphone ou leur tablette. En tirant parti des informations de localisation en temps réel et d'un ensemble de données unique sur la disponibilité de la conformité, les expéditeurs et les transporteurs bénéficient d'une meilleure prévisibilité des horaires et de l'optimisation des actifs. Les dispositifs Radar-M vont fournir aux clients de BigRoad une visibilité sur la capacité de chargement disponible de leurs remorques, ce qui permettra à la plate-forme de mettre en adéquation les chauffeurs avec les envois supplémentaires, tout au long de leur itinéraire.

BlackBerry Radar est une solution innovante, facile à installer et basée sur les données qui fournit des informations pratiquement en temps réel, telles que l'emplacement du véhicule, l'itinéraire et le kilométrage, la température, l'humidité, l'état de la porte et l'état du chargement affrété sur un simple tableau de bord intuitif en ligne. Elle collecte jusqu'à 100 fois plus de données que les solutions de localisation et de suivi GPS classiques et utilise ces informations pour créer une visualisation à 360 degrés des actifs d'un client afin d'assurer la sûreté, la sécurité et la conformité avec la réglementation. Toutes les données sont stockées en toute sécurité sur une plate-forme cloud, ce qui garantit la confidentialité des informations de l'utilisateur à tout moment.

Pour en savoir plus sur BlackBerry Radar, veuillez visiter http://www.blackberry.com/radar. Pour tout complément d'information sur le programme de fret de BigRoad, veuillez visiter : http://www.bigroad.com/freight.

À propos de BlackBerry

BlackBerry est une entreprise de services et de logiciels de cybersécurité, spécialisée dans la sécurisation de « l'Entreprise des objets ». Basée à Waterloo, dans l'Ontario, l'entreprise a été créée en 1984 et exerce ses activités en Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Elle est cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « BB ». Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.BlackBerry.com.

À propos de BigRoad

BigRoad, une entreprise de Fleet Complete, est le principal fournisseur de solutions de conformité des mandats en termes d'heures de service (HOS) et de dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) pour l'industrie du transport nord-américaine. En mars 2017, BigRoad a été rachetée par Fleet Complete, un fournisseur mondial IdO spécialisé dans les solutions essentielles de gestion de flotte, d'actifs, de main-d'oeuvre mobile et de télématique. Parmi les solutions de BigRoad, on trouve le livre de bord électronique de l'application mobile de BigRoad, l'outil de gestion de l'application web de BigRoad et l'ELD DashLink. Plus de 500 000 conducteurs et 40 000 flottes font confiance aux solutions de BigRoad pour simplifier leurs activités quotidiennes, renforcer l'efficacité de l'exploitation et améliorer la rentabilité. BigRoad a reçu de nombreux prix pour ses innovations et sa croissance, notamment le prix du leadership de la valeur client en termes de solutions de dispositif d'enregistrement électronique (ELD) nord-américain 2017, qui lui a été décerné par Frost and Sullivan.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'Internet des objets. Depuis l'an 2000, Fleet Complete fournit des solutions de gestion de ressources mobiles, de suivi de flottes et de répartition à plus de 265 000 abonnés et 10 000 entreprises dans le monde entier. L'entreprise entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile en Europe. Elle reste l'une des entreprises les plus dynamiques en Amérique du Nord et a remporté de nombreux prix pour ses innovations et sa croissance. Pour de plus amples informations, veuillez visiter fleetcomplete.com.

BlackBerry et les marques commerciales, noms et logos associés appartiennent à BlackBerry Limited et sont enregistrés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services tiers.

Contacts avec les médias : relations avec la presse de BlackBerry, (519) 597-7273, mediarelations@BlackBerry.com ; Fleet Complete: David Prusinski, vice-président exécutif des ventes et du marketing, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com ; BigRoad : Alicia Bedard, directrice du marketing, (888)305-8777, poste 710, alicia.bedard@bigroad.com ; contact pour les investisseurs : relations avec les investisseurs de BlackBerry, (519) 888-7465, investor_relations@BlackBerry.com

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 16:08 et diffusé par :