Faits saillants de la séance du conseil du 18 décembre 2017 - Coup de pouce aux associations commerciales du Plateau







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Fonds de dynamisation des rues commerciales, le conseil a accordé des aides financières à l'Association des gens d'affaires du Mile End ainsi qu'aux associations de commerçants et commerçantes des avenues Laurier Ouest et Duluth et de la rue Prince-Arthur, pour des montants respectifs de 30 000 $, 27 478 $, 21 250 $ et 6 445 $. Appelé aussi « Fonds des parcomètres », ce programme a été créé en 2011 à la demande des élus du Plateau-Mont-Royal afin de redistribuer une partie des recettes des parcomètres pour favoriser les initiatives stratégiques, promotionnelles et d'animation, comme des actions de propreté, l'embauche de ressources, la mise sur pied d'événements et l'installation de décorations.

Le conseil a aussi pris les décisions suivantes lors de la séance ordinaire tenue le lundi 18 décembre au bureau d'arrondissement situé au 201 de l'avenue Laurier Est.

Limiter la possibilité de développement des espaces artistiques à des fins lucratives

Malgré les nombreuses actions posées par l'arrondissement au cours des dernières années pour protéger les ateliers d'artistes du secteur Saint-Viateur Est, le maintien de ces derniers est fragilisé par les hausses importantes de la valeur foncière. D'ici à ce que des solutions durables soient identifiées, l'arrondissement a décidé d'agir à nouveau en matière de zonage pour consolider les activités artistiques et de petite production dans le secteur.

Le conseil a ainsi adopté le premier projet du règlement 01-277-81 qui modifie le Règlement d'urbanisme du Plateau (01-277) afin de limiter les usages autorisés aux 3e et 6e étages du 5445 de l'avenue De Gaspé, comme c'est déjà le cas dans les mégastructures de l'avenue Casgrain et celle du 5605 de l'avenue De Gaspé. Ce projet de règlement fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 30 janvier 2018, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

Sécurisation d'intersections

Le conseil a adopté une résolution qui offre au conseil municipal de prendre en charge la construction de huit saillies sur le réseau artériel aux intersections Gilford/Messier, Chapleau/Marie-Anne Est et Marquette/Laurier Est, afin d'améliorer la sécurité des usagers.

Des ordonnances ont aussi été édictées, à la demande de citoyens, pour l'implantation de panneaux d'arrêt sur l'avenue Duluth Est aux intersections de Laval, Berri, Saint-André et Mentana ainsi que sur la rue Roy Est à l'angle de Laval.

Règlements d'emprunt

Le conseil a adopté quatre projets de règlement d'emprunt pour les montants et la réalisation des activités suivantes prévues au PTI 2018-2020 :

11 400 000 $ pour la réfection routière (règlement 2017-20);

3 300 000 $ pour la protection d'immeubles (règlement 2017-18);

2 050 000 $ pour le réaménagement de parcs (règlement 2017-17);

1 715 000 $ pour l'acquisition d'immeubles (règlement 2017-19).

Contributions financières

Le conseil a approuvé des projets de convention ainsi que le versement des contributions financières suivantes :

Centre du Plateau - Projet de convention et 182 000 $ pour les programmes « Activités de loisirs », « Accueil et surveillance » et « Camp de jour », en 2018;

Association récréative Milton-Parc - Projet de convention et 62 800 $ pour les programmes « Activités de loisirs » et « Camp de jour », en 2018;

Organisme Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants - Projet de convention et 45 000 $ pour l'aménagement d'une ruelle verte située entre les rues Gauthier et Sherbrooke Est, Cartier et l'avenue Papineau;

et l'avenue Papineau; Centre Le Beau voyage - Projet de convention et 14 680 $ pour le projet Consultation des jeunes du Plateau- Mont-Royal , du 11 décembre 2017 au 23 juin 2018, dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans et de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal - MIDI- Ville (2017 - 2018);

voyage - Projet de convention et 14 680 $ pour le projet Consultation des jeunes du Plateau- , du 11 décembre 2017 au 23 juin 2018, dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans et de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal - MIDI- Ville (2017 - 2018); TAPAJ, Spectre de rue - Service de déneigement pour les personnes à mobilité réduite : 7 000 $;

Arts sur glace Le Patin Libre - Activités de danse sur glace, du 14 février au 30 avril 2018 : contribution sous la forme de gratuité de 226 heures d'utilisation de l'aréna Saint-Louis ;

- Activités de danse sur glace, du 14 février au 30 avril 2018 : contribution sous la forme de gratuité de 226 heures d'utilisation de l'aréna ; Santropol Roulant - Fête d'hiver des terrasses Roy, le 16 décembre 2017 : 600 $;

Maison des Amis du Plateau- Mont-Royal - Distribution de repas gratuits les 25 décembre et 1er janvier prochains : 500 $;

- Distribution de repas gratuits les 25 décembre et 1er janvier prochains : 500 $; SOIR, OBNL visant à promouvoir la relève artistique locale ainsi que les petites entreprises montréalaises - Volet public de la programmation éphémère au Divan Orange, du 2 au 30 janvier 2018 : 500 $;

Maison de l'amitié - Aide au remboursement des frais de permis pour installer une hotte commerciale : 408 $;

l'amitié - Aide au remboursement des frais de permis pour installer une hotte commerciale : 408 $; Coalition vélo de Montréal - Atelier gratuit de vélo d'hiver le 9 décembre à l'Espace La Fontaine : 229,95 $.

Centre du Plateau - Approbation de l'addenda du programme "Jeunesse", modifiant la date d'entrée en vigueur de la convention au 1er janvier 2017 au lieu du 1er juillet 2017, ainsi que le montant de la contribution financière à 83 409 $ au lieu de 55 000 $.

Fourrière animale

Le conseil a autorisé une dépense de 86 787,12 $ pour le service de fourrière animale offert par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Règlement sur la taxe relative aux services

Le conseil a adopté le Règlement sur la taxe relative aux services - Exercice financier 2018 (2017-12), qui établit celle-ci à 0,0592 $ par 100 $ d'évaluation en 2018, afin de la maintenir au même seuil que 2017.

Règlement sur les tarifs 2018

Le conseil a adopté le Règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Exercice financier 2018 (2017-12).

Représentation au CA de PME MTL Centre-Ville

Le conseil a adopté une résolution recommandant au conseil d'agglomération de nommer Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement de Jeanne-Mance, à titre de représentante élue du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville, organisme du réseau de développement économique local et régional de la Ville de Montréal.

Nominations aux CA des SDC

Le conseil a désigné les élues suivantes pour siéger aux conseils d'administration des quatre sociétés de développement commercial (SDC) du Plateau-Mont-Royal :

Marianne Giguère à la Société de développement de l'Avenue du Mont-Royal ;

; Marie Plourde à la SDC Laurier Ouest;

à la SDC Laurier Ouest; Maeva Vilain aux SDC Pignons rue Saint-Denis et du boulevard Saint-Laurent .

Nomination au CCU

Nomination pour un mandat de deux ans de madame Maeva Vilain à titre de membre suppléant au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Budgets de fonctionnement des SDC

Le conseil a adopté les projets de règlement portant sur l'approbation des budgets de fonctionnement des SDC de l'avenue du Mont-Royal, de la rue Saint-Denis, du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Laurier Ouest, pour l'année 2018. Le règlement de régie interne de la SDC Laurier Ouest - Plateau-Mont-Royal a aussi été approuvé.

Entretien de la Route verte

Il a été résolu d'informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec que les dépenses d'entretien du tronçon de la Route Verte de 3,4 km dans Le Plateau-Mont-Royal totalisent 23 021,40 $, et ce, afin de recevoir une subvention de 5 106 $, pour l'exercice financier 2017-2018.

Reconnaissance d'OBNL

Dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif (OBNL), le conseil a approuvé la demande de reconnaissance des Jeunes Sportifs Hochelaga inc. (JSH) et de Ringuette Mile-End, et ce, pour la période du 19 décembre 2017 au 31 décembre 2018.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 16:10 et diffusé par :