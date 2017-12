Programme Québec branché - Implantation d'un réseau fédérateur de TELUS Communications : deux collectivités desservies dans la Mauricie







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le projet de la Société TELUS Communications visant l'implantation d'un réseau fédérateur permettra d'établir des points de présence d'Internet haut débit dans plusieurs collectivités au Québec, dont celles de Notre-Dame-de-Montauban (route Rousseau) et de Saint-Séverin, en Mauricie. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiennent ce projet de 44 746 160 $ à hauteur de 20 723 568 $ et de 10 361 784 $ respectivement, dans le cadre du programme Québec branché.

Il est prévu qu'en tout, 7 386 foyers auront ainsi accès à des services Internet haut débit au sein de 148 collectivités situées dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale?Nationale et de la Mauricie.

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité avec le programme fédéral Brancher pour innover. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans 14 régions du Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Un service Internet fiable et rapide est essentiel pour les entreprises de la Mauricie qui veulent intégrer davantage le numérique dans leurs processus d'affaires, avoir une présence en ligne et faire du commerce électronique. C'est aussi souvent un incontournable pour les familles qui songent à s'installer dans notre région ou pour les jeunes qui veulent y retourner après leurs études. Notre gouvernement déploie donc des efforts considérables pour bâtir une économie numérique solide ainsi que des régions attrayantes et ouvertes sur le monde. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« Ces investissements seront très avantageux pour la région. En plus d'accroître la compétitivité des entreprises, ils permettront aux gens de la classe moyenne d'avoir un meilleur accès aux services en ligne. Les services Internet haut débit annoncés aujourd'hui contribueront non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie des familles de la communauté. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre du Commerce international

« Notre appui à ces projets permettra de brancher un plus grand nombre de ménages et d'entreprises afin de concourir à la croissance de l'économie du Québec et au dynamisme de ses régions. Tout comme l'a été l'essor de l'électricité au XXe siècle, l'accès à Internet haut débit représente de nos jours un puissant levier de développement numérique et socioéconomique. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé, dans la Stratégie numérique du Québec, un investissement de 200 millions de dollars pour les suites de Québec branché, afin que d'ici cinq ans, 100 % des citoyens aient accès à des réseaux haut débit. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe, il est essentiel. Les services Internet haute vitesse sont des outils auxquels tous les Canadiens doivent avoir accès, peu importe leur code postal. Ils en ont besoin pour mener leurs affaires et bâtir des communautés plus fortes. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation survient partout sur notre territoire, en ville comme en région. Grâce à notre programme Brancher pour innover, les Canadiens seront en mesure de mieux saisir les possibilités qu'offre l'économie numérique.? »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Grâce à l'appui des gouvernements fédéral et provincial, nous offrirons l'accès à Internet haute vitesse à 99 % des villes, des villages et des collectivités de l'Est-du-Québec d'ici 2021. Depuis 2013, nous avons investi plus de 300 millions de dollars pour étendre notre réseau de fibre optique au Québec afin que des milliers de citoyens, d'entreprises et d'établissements publics puissent avoir accès à un réseau de calibre mondial. Au nom des 6 000 membres de l'équipe TELUS Québec, je me réjouis de cet engagement commun visant à tout mettre en oeuvre pour fournir aux Québécois les meilleures solutions technologiques au foyer, au travail et sur la route. »

François Gratton, vice-président à la direction, TELUS et Solutions partenaires, et président, Solutions d'affaires Est du Canada et TELUS Québec

Faits saillants :

Le programme Québec branché, doté d'une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, est l'un des piliers du Plan d'action en économie numérique et de la Stratégie numérique du Québec.

Le programme Brancher pour innover, doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, vise à améliorer l'accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

Lien connexe :

