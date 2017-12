Négociation dans l'industrie de la construction - Secteur génie civil et voirie : la convention collective est signée







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est heureuse d'annoncer la signature de la convention collective du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction qui s'est déroulée aujourd'hui à Montréal.

Le 15 décembre dernier, les employeurs du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction ont ratifié l'entente de principe intervenue entre l'Alliance syndicale et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) quant aux clauses communes aux avantages sociaux et autres dont la responsabilité relève de l'AECQ.

La convention collective, signée aujourd'hui, est en vigueur du 31 décembre 2017 au 30 avril 2021. Cette entente laisse donc entrevoir près de quatre années de bonne entente et d'harmonie sur les chantiers de génie civil et voirie au Québec.

On se rappellera que l'ACRGTQ avait conclu des ententes avec la partie syndicale dans l'ensemble des métiers et occupations de l'industrie le 22 septembre dernier après s'être entendu préalablement sur les clauses générales tant normatives que monétaires le 20 juillet précédent.

L'ACRGTQ et l'Alliance syndicale ont encore une fois démontré que les ententes sectorielles sont possibles et essentielles pour le bon fonctionnement de l'industrie. Elles permettent des relations harmonieuses et adaptées aux réalités de chaque secteur, ce, au plus grand bénéfice des entrepreneurs, des travailleurs et de la population.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 15:50 et diffusé par :