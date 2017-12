Inondations 2017 : bilan et perspectives - Améliorer collectivement la résilience du Québec







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a annoncé aujourd'hui son intention de dévoiler un plan d'action dès l'hiver prochain en vue d'améliorer la résilience de la société québécoise lors d'inondations. Les échanges entourant les pistes de solution mises de l'avant aujourd'hui lors de l'événement « Inondations 2017 : Bilan et perspectives » seront pris en compte.

L'événement d'aujourd'hui était une journée d'échanges dont le but était de faire le bilan des inondations du printemps dernier, mais surtout de porter un regard pragmatique et conséquent sur des pistes d'amélioration pour l'avenir. Des personnes sinistrées, des maires, des préfets, des organisations en sécurité civile ainsi que différents ministères y ont participé. Les discussions s'articulaient autour de trois blocs :

la prévention et la préparation;

l'intervention;

le rétablissement.

Au cours des dernières semaines, des sondages ont été réalisés et plusieurs rencontres, tenues par l'adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, et député de Vimont, M. Jean Rousselle, ont été effectuées afin de dresser une liste de constats et des pistes de solutions pour le futur.

Citations :

« Le gouvernement poursuit son travail quant au traitement des dossiers des sinistrés du printemps dernier, une situation sans précédent. D'ailleurs, 100 M $ ont été versés jusqu'à maintenant. Le gouvernement se doit néanmoins de penser au futur, car d'autres catastrophes naturelles surviendront. Il faut donc que le Québec soit plus résilient face à de telles situations, que ce soit sur le plan de la planification, de l'aménagement du territoire, de la prévention et de la préparation, de l'intervention ou du rétablissement. Nous avons collectivement le devoir de bonifier nos façons de faire afin d'atténuer les conséquences liées aux inondations au Québec et d'améliorer notre capacité de rétablissement. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Les inondations exceptionnelles du printemps 2017 ne sont malheureusement pas des cas isolés. Ces phénomènes désastreux sont des conséquences directes des changements climatiques et nous devons agir. Le statu quo n'est pas une option. Le ministre Coiteux et moi-même collaborons étroitement dans ce dossier, car c'est en unissant nos compétences et notre expertise que nous obtiendrons des retombées positives en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de sécurité des personnes et des biens. Ensemble, nous allons oeuvrer sur des solutions d'avenir afin d'être encore mieux préparés à faire face au risque d'inondations. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« J'ai eu le mandat d'aller rencontrer et écouter des gens sur le terrain afin de préparer les échanges d'aujourd'hui. J'ai donc tenu des consultations avec des élus, des municipalités et des acteurs oeuvrant dans le domaine de la sécurité civile pour recueillir leurs suggestions et leurs commentaires en vue de mieux préparer l'avenir. J'entends accompagner le ministre dans les actions à venir afin d'améliorer la résilience du Québec face à de tels événements. »

Jean Rousselle, député de Vimont et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Les sondages effectués, le rapport synthèse des rencontres tenues par le député de Vimont , ainsi que le PowerPoint faisant état des principaux constats et des pistes de solution sont disponibles à l'adresse suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/bilaninondations2017;

, ainsi que le PowerPoint faisant état des principaux constats et des pistes de solution sont disponibles à l'adresse suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/bilaninondations2017; L'événement était diffusé en direct sur le Web.

Inondations 2017 :

291 municipalités, réparties dans 15 régions administratives du Québec, ont été touchées par les inondations;

Plus de 5 300 résidences principales ont été inondées;

Plus de 4 000 personnes ont été évacuées de leur domicile;

Près de 400 routes ont été endommagées;

22 municipalités et une agglomération ont déclaré l'état d'urgence entre le 20 avril et le 17 mai 2017;

Plus de 6 000 demandes de réclamation ont été effectuées au ministère de la Sécurité publique.

Liens connexes :

Les citoyens, groupes ou associations peuvent transmettre dès maintenant des mémoires, des réflexions et des suggestions afin d'améliorer l'action citoyenne, municipale et gouvernementale en cas d'inondations, qu'il s'agisse du plan de la prévention, de la préparation, de l'intervention d'urgence ou du rétablissement. Pour ce faire, ils peuvent écrire à bilan-inondation-2017@msp.gouv.qc.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du MSP, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 16:00 et diffusé par :