Réserve faunique de Matane - Un agrandissement majeur du poste d'accueil John







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, et le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, annoncent la transformation du poste d'accueil John et la rénovation de cinq chalets dans la réserve faunique de Matane. Des travaux qui totalisent 850 000 $.

« L'agrandissement de 100 mètres carrés du poste d'accueil va bon train. Les travaux seront terminés en décembre et permettront de mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la clientèle. La nouvelle superficie servira non seulement à héberger des bureaux administratifs, elle permettra aussi un réaménagement de l'espace déjà existant », a indiqué le ministre Blanchette.

« Les investissements de 850 000 $ dans la réserve faunique de Matane démontrent l'importance accordée par notre gouvernement à cet incontournable moteur économique de la région. », a ajouté le ministre D'Amour.

Les rénovations majeures rendront possible un agrandissement de la boutique, la création d'un espace café et la reconstruction du comptoir d'accueil. Le poste sera davantage intégré aux tendances du marché et sera également mieux adapté à la réalité des personnes à mobilité restreinte.

Les chalets se refont une beauté

L'agrandissement du poste d'accueil John s'ajoute à la cure de jeunesse qu'ont subi les cinq chalets et le pavillon Presqu'Île du secteur Étang-à-la-truite : extérieur sablé et repeint, galeries reconstruites et plusieurs autres améliorations. Ces travaux sont terminés depuis le mois de septembre en vue de l'ouverture de la prochaine saison de pêche.

Les chalets revampés attendent leurs premiers locataires au printemps prochain. De quoi ravir autant les chasseurs et les pêcheurs que les villégiateurs qui fréquentent la réserve faunique de Matane.

Retombées pour la réserve faunique de Matane

0,9 M$ d'investissement

9 emplois directs, indirects et induits

0,7 M$ en PIB

0,1 M$ en revenus fiscaux et parafiscaux

