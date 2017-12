Avis aux médias - Annonce importante pour le développement du tourisme hivernal dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, et le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, annoncent la transformation du poste d'accueil John et la rénovation de cinq chalets dans la réserve...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette et le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, sont heureux d'annoncer qu'un nouveau chalet Modik viendra s'ajouter aux quatre récemment construits autour du Lac...

Le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Serge Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a le plaisir de vous...