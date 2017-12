TELUS propulse le déploiement de son réseau de fibre optique en région







GASPÉ, QUÉBEC--(Marketwired - 19 déc. 2017) - TELUS est heureuse d'annoncer qu'un montant de 31 millions de dollars lui a été octroyé dans le cadre du programme fédéral Brancher pour innover et du programme provincial Québec branché pour poursuivre le déploiement de son réseau à large bande PureFibre au Québec. Ce montant s'ajoute aux 13,7 millions de dollars que TELUS s'est déjà engagée à investir dans son territoire titulaire. D'ici 2021,TELUS aura investi plus de 300 millions de dollars dans son réseau de fibre optique.

« Grâce à l'appui des gouvernements fédéral et provincial, nous offrirons l'accès à Internet haute vitesse à 99 % des collectivités de l'Est-du-Québec d'ici 2021», souligne François Gratton, vice-président à la direction, TELUS et Solutions partenaires, et président, Solutions d'affaires Est du Canada et TELUS Québec. « Depuis 2013, nous aurons investi plus de 300 millions de dollars pour étendre notre réseau de fibre optique au Québec afin que des milliers de citoyens, d'entreprises et d'établissements publics puissent accéder à un réseau de calibre mondial à des tarifs très concurrentiels. Au nom des 6 000 membres de l'équipe TELUS au Québec, je m'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir aux Québécois les meilleures solutions technologiques à la maison, au travail et dans leurs déplacements » d'ajouter M. Gratton.

Les bénéfices sont clairs, autant pour les consommateurs que pour les entreprises :

Un accès à la meilleure gamme de services Internet et d'options de divertissements qui soit;

La possibilité pour les entreprises de tirer profit de notre infrastructure de télécommunication à la fine pointe qui les mènera à une meilleure compétitivité mondiale et favorisera la création d'emplois, essentiels au développement régional;

La capacité d'évoluer vers la maison intelligente, les technologies du domaine de la santé et les entreprises connectées de demain.

« Depuis plus de 90 ans, TELUS au Québec a à coeur la prospérité des régions. L'annonce d'aujourd'hui démontre de nouveau la volonté de TELUS d'aider les régions dans un monde numérique » a souligné M. Clément Audet, vice-président, Marché consommateurs de TELUS. « Grâce au pouvoir de la fibre, les villes et villages connectés deviendront des habitués de la toute dernière technologie, ce qui permettra à 148 communautés de l'Est-du-Québec en plus des 172 communautés que nous desservons actuellement de se connecter à des vitesses de presque 20 fois supérieures aux nouvelles normes souhaitées par le CRTC » a ajouté M. Clément Audet.

