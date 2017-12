Les tamals traditionnels des Ticos, un régal des Fêtes qui vaut le détour







SAN JOSE, Costa Rica, le 19 décembre 2017 /CNW/ - Quoi de plus délicieux pour célébrer les Fêtes en famille que d'adopter des traditions uniques du monde entier ! Au Costa Rica, les tamals sont incontournables à Noël. Des jours avant, les Ticos se réunissent pour un « tamaleada », une occasion où tout le monde se réunit pour préparer et cuisiner de délicieux tamals, une excellente activité culinaire à savourer en compagnie des proches. Une fois que les tamals sont prêts, ils sont servis lors des fêtes de fin d'année et partagés avec d'autres familles, amis et voisins.

Bien que les tamals soient un met courant dans toute l'Amérique centrale et du Sud, les Ticos ont donné à la recette une tournure particulière, leur signature. C'est-à-dire que le tamal costaricain authentique comprend du riz, des pois chiches et des pommes de terre. La recette peut aussi contenir du poulet, du boeuf, du porc ou un mélange des trois viandes. Pour donner une nouvelle tournure au dîner traditionnel du temps des Fêtes, invitez la famille et les amis, mettez la musique festive et essayez cette recette traditionnelle du tamal au poulet.

Recette du tamal au poulet costaricien

Cette recette nécessite deux poulets entiers, mais vous pouvez les remplacer facilement par n'importe quelle viande de votre choix.

Ingrédients

Viande et bouillon

2 poulets entiers, coupés en morceaux

3 bottes de céleri, coupées en gros morceaux

2 poivrons rouges, coupés en morceaux

2 oignons, coupés en tranches

2 carottes, coupées en gros morceaux

1 botte de coriandre

1 botte de persil

Origan et thym frais

Sel, poivre, sauce Worchester, pâte de rocou

1 tête d'ail

Huile

Tamals

6 tasses de pâte de maïs moulu

6 tasses de purée de pommes de terre

250 grammes de base de couenne de porc hachée

1 ¼ tasse de lard

16 tasses de bouillon de viande

Sel et poivre

3-4 c. à table d'assaisonnement complet

Piment chili en poudre (facultatif)

1 c. à thé de poudre d'ail

Garnitures

Viande de poulet

Riz cuit à la pâte de rocou

Olives farcies

Câpres

Pois chiches

Maïs doux à grains entiers

Lanières de poivrons grillés

Petit pois

Pruneaux

Raisins secs

Haricots noirs

Carottes pelées, coupées en julienne et cuites al dente avec du sel et du sucre

Haricots verts, coupés en morceaux et cuits al dente avec du sel et du sucre

Enveloppement

Feuilles de plantain nettoyées

Ficelle de boucherie

Préparation

Dans une casserole épaisse, dans l'huile, faire revenir le poulet jusqu'à ce qu'il soit doré. Puis, ajouter 20 tasses d'eau et la faire bouillir. Une fois en ébullition, ajouter les légumes, l'ail, la sauce Worchester, le sel et le poivre. Cuire à feu doux jusqu'à ce que le poulet soit tendre. Cela devrait donner environ 16 tasses de bouillon, mais vous pouvez ajouter plus d'eau si nécessaire. Déchiqueter le poulet à la main et garder le bouillon.

Mélanger la pâte de maïs moulu et la purée de pommes de terre. Dans un robot culinaire, mélanger la couenne et le lard avec le bouillon et verser dans la pâte. Mélanger le tout pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le mélange soit lisse : la consistance doit être semblable à celle d'une bouillie molle. Ajouter l'assaisonnement au complet.

Couper les feuilles de plantain en rectangles de 12 pouces. Aligner deux feuilles rectangulaires, à l'horizontale et à la verticale. Au centre des feuilles, placer une tasse de pâte de maïs, un morceau de poulet cuit, une cuillerée à soupe de riz, 2 olives, 4 pois chiches, 1 cuillerée à soupe de maïs, des câpres, des raisins secs, un pruneau, des petits pois, des haricots verts, des carottes, de la purée de haricots et une tranche de poivre grillé. En mode végétarien, les tamals peuvent être garnis de purée de pommes de terre, de haricots et de légumes.

Pour fermer les tamals, rouler les feuilles à partir du centre et replier les bords vers l'intérieur. Procéder de même avec la deuxième feuille de plantain et bien attacher avec la ficelle de boucher. Disposer des feuilles de plantain supplémentaires au fond d'une grande casserole. Remplir la casserole à moitié d'eau, porter à ébullition et ajouter du sel. Placer les tamals dans l'eau et cuire pendant 45 à 60 minutes. Servir chaud.

Par tradition, les tamals du Costa Rica sont cuits sur un feu de bois pour rehausser les saveurs. Essayez donc recette et savourez votre tamal, accompagné d'une tasse de café, pour parachever l'expérience Tico.

Pour en savoir plus sur le Costa Rica, consultez le site www.visitcostarica.com.

À propos du Costa Rica

Niché entre le Nicaragua et Panama, le Costa Rica offre à ses visiteurs une corne d'abondance au naturel, garnie de faune unique, de paysages et de climats, ce qui fait qu'un voyage dans ce pays d'Amérique centrale est tout sauf ordinaire. Sanctuaire d'environ cinq pour cent de la biodiversité connue de la planète, ce dont il est fier, le Costa Rica est devenu un chef de file mondial dans les pratiques durables. Les visiteurs bénéficient d'une expérience exceptionnelle grâce à une infrastructure touristique bien organisée offrant un terreau fertile d'activités et des logements des plus divers.

À propos de l'Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Établi en 1955, le conseil du tourisme du Costa Rica (ICT), en collaboration avec ses partenaires du secteur privé, a la tâche impérieuse de promouvoir et de réglementer la vaste industrie du tourisme au Costa Rica.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/620940/Costa_Rica_Tourism_Board_Tamal.jpg

SOURCE Costa Rica Tourism Board

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 14:36 et diffusé par :