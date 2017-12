Programme Québec branché - Plus de 24,6 M$ pour brancher 8 100 foyers de l'Estrie à Internet haut débit







COMPTON, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'appel de projets du programme Québec branché, sept projets[1] totalisant 24 678 972 $ ont été sélectionnés en Estrie. De ce montant, 14 992 780 $ proviennent à parts égales du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Ces projets permettront d'établir des points de présence d'Internet haut débit dans 38 collectivités de l'Estrie. Il est prévu qu'en tout, 8 100 foyers auront accès à des services Internet haut débit dans la région.

Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie?Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité avec le programme fédéral Brancher pour innover. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans quatorze régions du Québec.

Citations :

« Cet investissement sera avantageux pour la classe moyenne en Estrie. Il aidera à créer plus d'emplois et d'occasions d'affaires, à améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé en ligne, à faciliter les communications et l'accès aux médias, et à assurer une meilleure disponibilité des biens et services offerts en ligne. »

L'honorable Marie?Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead

« Le programme Québec branché est une initiative porteuse qui permettra de répondre aux besoins des milieux ruraux pour des services Internet haut débit. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans le branchement des communautés estriennes et contribuera à l'attractivité et à la rétention des familles et des entreprises dans la région. Je tiens à souligner l'engagement des acteurs municipaux et des promoteurs en faveur de notre prospérité collective. »

Luc Fortin, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke

« Aujourd'hui, presque tout tourne autour des technologies : cellulaire à la main, formation à distance ou télétravail, commerce en ligne, etc. Ces investissements majeurs permettront de rendre un service amélioré et attendu par les citoyens en plus de doter la région d'un outil devenu indispensable et nécessaire. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos entreprises, pour la vitalité de nos communautés et pour notre développement régional. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre gouvernement déploie des efforts considérables pour bâtir une économie numérique solide ainsi que des régions attrayantes et ouvertes sur le monde. Les citoyens et les entrepreneurs de la circonscription de Saint-François bénéficieront grandement de cette mise en réseau sans précédent dans notre région. Je souligne d'ailleurs le grand dynamisme des promoteurs à l'origine de ces sept projets porteurs. »

Guy Hardy, député de Saint-François

« J'ai le grand plaisir d'annoncer ce financement octroyé par le programme Brancher pour innover. Il est maintenant essentiel de connecter nos communautés rurales afin d'assurer leur pérennité. Je tiens à souligner le partenariat historique entre notre gouvernement et celui du Québec. C'est en collaborant que nous réussissons à développer des projets comme ceux que nous annonçons aujourd'hui. Les citoyens de Brome-Missisquoi pourront donc compter sur un réseau Internet fiable et rapide leur permettant, entre autres, de travailler efficacement de la maison, de suivre des cours en ligne ou de faire de la recherche d'emploi. Ceci est une excellente nouvelle pour notre comté et mes concitoyens. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« La réalisation de ces sept projets dans la région de l'Estrie contribuera au maintien d'entreprises nécessitant des services Internet haut débit pour demeurer en activité et accroître leur compétitivité. Il en est de même pour les familles plus éloignées, qui, en étant désormais desservies adéquatement, jouiront d'une meilleure qualité de vie. C'est toute la région de l'Estrie et la circonscription de Richmond qui en ressortiront gagnantes. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« C'est un grand jour pour le développement économique de notre région et un moment clé qui marque l'aboutissement de nombreux efforts collectifs, mais surtout l'avènement d'un service amélioré et attendu par de nombreux citoyens de Mégantic. Ces investissements majeurs permettront de doter notre région et le comté de Mégantic d'un outil devenu indispensable et nécessaire. »

Ghislain Bolduc, député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Un service Internet fiable et rapide est essentiel pour les gens de l'Estrie, notamment pour les entreprises qui veulent intégrer davantage le numérique dans leurs processus d'affaires, avoir une présence en ligne et faire du commerce électronique. C'est aussi souvent un incontournable pour les familles qui songent à s'installer dans notre région ou pour les jeunes qui veulent y retourner après leurs études. »

Pierre Reid, député d'Orford

« Notre appui à ces projets permettra de brancher un plus grand nombre de ménages et d'entreprises afin de concourir à la croissance de l'économie du Québec et au dynamisme de nos régions. Tout comme l'a été l'essor de l'électricité au XXe siècle, l'accès à Internet haut débit représente de nos jours un puissant levier de développement numérique et socioéconomique. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé, dans sa récente mise à jour économique, un investissement de 300 millions de dollars d'ici cinq ans afin que 100 % des citoyens aient accès à des réseaux haut débit. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe, il est essentiel. Les services Internet haute vitesse sont des outils qui doivent être à la portée de tous les Canadiens, peu importe leur code postal. Ces derniers en ont besoin pour mener leurs affaires et bâtir des communautés plus fortes. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation survient partout sur notre territoire, en ville comme en région. Grâce à notre programme Brancher pour innover, les Canadiens seront en mesure de mieux saisir les possibilités de l'économie numérique.? »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits saillants :

Le programme Québec branché, doté d'une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, est l'un des piliers du Plan d'action en économie numérique et de la Stratégie numérique du Québec, qui a été rendue publique le 13 décembre 2017 : #StratNumQc.

Le programme Brancher pour innover, doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, vise à améliorer l'accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/362721?trk=tyah&trkInfo=tarId:1415637203135,tas:Minist%C3%A8re%20de%20l'%C3%89conomie,idx:1-1-1

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec



Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

____________________

1. Le détail des sept projets annoncés dans la région de l'Estrie est présenté en annexe.

Annexe - Détail des sept projets sélectionnés dans la région de l'Estrie

Entreprises Investissements Contributions

Québec branché Contributions

Brancher pour innover Nombre de foyers* Collectivités visées CoopTel, coop de télécommunication 2 582 089$ 554 000 $ 554 000 $ 1 150 Kingsbury L'Avenir Wheatland Saint-Edmond-de-Grantham Boulogne Sainte-Jeanne-d'Arc Danby Melboro Saint-Eugène-de-Grantham Domaine-de-la-Paix Saint-Édouard Transvision (Cookshire) 587 000 $ 262 800 $ 262 800 $ 700 Cookshire Eaton Johnville Birchton Learned Plain Westbury Huntingville Cogeco Connexion 1 155 086 $ 236 437 $ 236 437 $ 388 Saint-Cyr Denison Mills Câble-Axion Digitel 340 002$ 119 000 $ 119 000 $ 1 174 Mansonville Perkins Landing Highwater Potton Springs South Bolton Bolton Centre Cogeco Connexion 2 512 592 $ 507 167 $ 507 167 $ 954 Hatley Hatley Centre Massawippi Table d'action en communication et technologies de l'information de la MRC de Coaticook 13 987 203 $ 4 441 836 $ 4 441 836 $ 2 982 Boudreau-Corners Baldwin Mills Villette Comins Mills Way's Mills Fairfax Boynton Earlstown Civimetrix Télécommunications 3 515 000 $ 1 375 150 $ 1 375 150 $ 752 Austin Total 24 678 972 $ 7 496 390 $ 7 496 390 $ 8 100 38

* Estimations des promoteurs selon les projets déposés.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 14:33 et diffusé par :