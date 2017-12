Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 - Les régions aux commandes : une véritable révolution est en cours dans Lanaudière







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a dévoilé la nouvelle Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Fruit d'une vaste consultation qui a permis à toutes les régions, dont la celle de Lanaudière, de déterminer leurs priorités, cette stratégie guidera les actions du gouvernement du Québec pour les prochaines années.

Pour Lanaudière, le comité directeur, chargé de déterminer les priorités régionales, en a établi 14 qui se déclinent ainsi :

L'amélioration de la compétitivité et le développement de marché par l'innovation, la recherche, l'incubation et le virage numérique, tout en favorisant le maintien de créneaux porteurs afin de qualifier les entreprises pour la 4e révolution industrielle. L'adéquation de l'offre de formation aux besoins des entreprises, le rehaussement de la qualification des jeunes, de la compétence de la main-d'oeuvre et des entrepreneurs. L'accompagnement et le soutien aux entreprises et aux entrepreneurs dans toutes les phases de leur développement (démarrage, consolidation, expansion, transfert, etc.) et dans l'ensemble des secteurs économiques (agroalimentaire, touristique, industriel, services, etc.). La mise en valeur et la promotion des biens et des produits régionaux, de la consommation responsable, de la saine gestion des matières résiduelles et de la valorisation d'une économie circulaire. Un aménagement du territoire dans le respect de l'autonomie des MRC et de leur connaissance fine de leur milieu favorisant la pérennité des collectivités dans une optique de gestion intégrée des ressources. Le développement et l'amélioration du réseau routier actuel, le développement d'un axe est-ouest inexistant et la valorisation du potentiel touristique de ceux-ci. Le développement et la promotion du transport actif et du transport collectif ainsi que le développement d'une offre interMRC. L'accès à Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire. Le soutien au développement d'infrastructures et équipements culturels et touristiques. Le soutien et la bonification des produits d'appels et événements culturels et touristiques comme outil de rayonnement régional. La reconnaissance de pôles culturels structurants et de lieux de création et de diffusion afin de s'affirmer culturellement, améliorer l'accès à la culture et soutenir les créateurs et les artistes. Le développement d'une offre éducationnelle complète, innovante et branchée sur le milieu. La création d'environnements favorables au développement global des citoyens en priorisant la promotion des saines habitudes de vie dans une optique de prévention. La mise en place de mesures et de politiques inclusives visant à développer « l'autonomisation » des personnes et des communautés et favorisant la participation dans les lieux décisionnels.

Il s'agit d'un véritable changement de culture. Désormais, les décisions se prendront du bas vers le haut. En effet, le gouvernement alignera ses actions sur les priorités déterminées par les acteurs régionaux. Les ministères et organismes gouvernementaux devront ainsi adapter leurs actions de façon à répondre à ces priorités.

« Une véritable révolution est en cours dans les milieux municipal et régional. Déjà, nous avons reconnu les municipalités en tant que gouvernements de proximité et aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans la plus grande décentralisation des pouvoirs de l'histoire municipale du Québec. Avec la nouvelle stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, le gouvernement sera véritablement au service des régions. Dans le nouveau Québec, les régions sont aux commandes. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Avec la Stratégie, ce sont maintenant les régions, dans ce cas-ci Lanaudière, qui alimenteront les orientations des ministères et organismes gouvernementaux pour assurer le dynamisme des communautés. Je me réjouis de cette annonce qui donne un plus grand pouvoir décisionnel aux régions afin qu'elles puissent développer leur plein potentiel. C'est le début d'une nouvelle gouvernance de proximité! »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

En 2017, le ministre Coiteux, accompagné des ministres responsables des régions, a effectué une tournée de consultation auprès des élus municipaux et régionaux afin de recueillir les priorités des régions et les projets à mettre en oeuvre pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Les élus en région ont mis sur pied des comités directeurs qui ont réalisé des exercices de réflexion et de concertation dans leurs communautés. Les priorités qu'ils ont établies constituent le coeur de la nouvelle stratégie. Une partie entière de cette dernière est d'ailleurs consacrée aux priorités propres à chacune des régions, à raison d'un chapitre par région. Les priorités formulées pourront, au besoin, être révisées à compter de 2019.

Afin d'assurer le succès de cette stratégie, le gouvernement par l'intermédiaire de ses ministères et organismes, devra adapter ses actions et ses programmes de manière à répondre aux priorités régionales. L'intervention des ministères sera inscrite dans des plans d'action qui devront être rendus publics d'ici mars 2018. Ces derniers seront ensuite regroupés dans un plan d'action commun à l'été 2018.

Pour appuyer la Stratégie, le gouvernement du Québec a adopté trois projets de loi ambitieux :

Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs;



Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs;



Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire soutiendra les priorités des régions en finançant des projets durables sur tout le territoire grâce à différents fonds :

Fonds de développement des territoires;



Fonds d'appui au rayonnement des régions;



Fonds de développement économique de Montréal;



Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

