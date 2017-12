Des stands éphémères aux portes d'arrivée offrent un accueil chaleureux aux voyageurs







Air Canada célèbre les Fêtes avec les retours à la maison dans les aéroports partout au Canada

MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En cette saison des Fêtes, les retrouvailles sont un peu plus touchantes, les accolades un peu plus serrées, et les sourires un peu plus grands aux portes d'arrivée dans l'ensemble du Canada, grâce aux stands éphémères d'Air Canada dans les aéroports de Toronto, de Vancouver et de Montréal. Afin de rendre encore plus mémorables les retours à la maison à l'occasion des Fêtes, des pilotes et des agents de bord d'Air Canada ont offert des cadeaux, notamment des oursons géants en peluche, des ballons et des fleurs aux passagers de certains vols. Certains voyageurs ont même eu la chance de recevoir des billets gratuits qui permettent d'abréger les périodes au loin de leur famille et de leurs amis.

« Pour nombre d'entre nous, la porte d'arrivée est un lieu qui suscite des réactions émotives et personnelles pleines des sentiments d'enthousiasme et d'impatience qui accompagnent les retrouvailles de proches, déclare Andy Shibata, directeur délégué - Marques à Air Canada. « Pour les voyageurs, c'est souvent en mettant le pied dans la zone des arrivées qu'ils ressentent pour la première fois le sentiment d'être à la maison. Pour un grand nombre de clients, il s'agit d'un moment si important de la période des Fêtes que nous souhaitions y mettre du nôtre pour en faire un instant mémorable. »

Cela fait partie d'une plus vaste campagne d'Air Canada lancée en novembre pour célébrer le sentiment d'être chez soi. Des billets aller-retour ont été offerts à ceux qui ont visité les stands aux arrivées, ainsi qu'à huit gagnants d'un concours dans les médias sociaux, où les membres de la communauté ont été invités à raconter l'histoire d'une personne qu'ils souhaitent ramener à la maison pour les Fêtes.

« Nous souhaitons répandre le sentiment d'être à la maison chez le plus grand nombre de voyageurs possible », a ajouté M. Shibata.

