Bilan de la chasse à l'orignal 2017 - Plus de 27 600 orignaux récoltés par les chasseurs

QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publics aujourd'hui les résultats 2017 de la chasse à l'orignal qui s'est avérée un succès encore cette année. Avec 27 631 orignaux récoltés, dont 13 631 mâles adultes, 10 953 femelles adultes et 3 047 faons, la saison de chasse à l'orignal 2017 a répondu aux attentes des chasseurs.

Même si les chiffres définitifs ne seront connus qu'à la fin du mois de janvier, la récolte 2017 est semblable à celle des dernières années permissives, où la chasse aux mâles et femelles adultes et aux faons était autorisée dans la plupart des zones de chasse. Les résultats préliminaires de la vente des permis de chasse atteignent déjà un niveau semblable à ceux des années permissives précédentes avec plus de 177 000 permis vendus. La récolte des mâles adultes, qui constitue le meilleur indicateur de la tendance des populations, est stable à l'échelle de la province, une tendance observée depuis le début du plan de gestion en vigueur.

À une plus fine échelle, une diminution de la récolte est constatée jusqu'à maintenant dans certaines zones des régions de l'Abitibi-Témiscamingue (zone 13), de la Côte-Nord (zone 19), de l'Outaouais et des Laurentides (zones 11 et 12) et en Mauricie (zone 26). Des augmentations sont enregistrées dans trois régions : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (zone 1), Mauricie (zone 14) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (zone 28).

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demeure vigilant et continue de suivre attentivement l'évolution des populations et la récolte d'orignaux au Québec. Des inventaires aériens sont planifiés en janvier et février 2018 afin de dénombrer les orignaux de la Côte-Nord (zone 18) et de l'Outaouais (zone 12). Ces opérations permettent une gestion optimale des populations d'orignaux au bénéfice des chasseurs du Québec. Pour obtenir tous les détails sur les statistiques de chasse à l'orignal 2017, vous pouvez consulter le mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

