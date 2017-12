Subaru Canada annonce une participation accrue au Championnat des rallyes canadiens







MISSISSAUGA, ON, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Subaru Canada Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer sa participation accrue à la saison 2018 du Championnat des rallyes canadiens (CRC) sous forme de programme de soutien amélioré et d'un tout nouveau programme d'achat d'une voiture de rallye.

Visant à encourager le sport dans son ensemble, ces programmes fourniront une aide financière aux participants actuels et futurs au Canada.

« Notre passé en rallye est tellement riche, nous voulions trouver une façon d'appuyer les fervents à la base », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous croyons que ces deux programmes atteindront cet objectif, puisqu'ils encouragent plus de gens à s'impliquer dans le sport au Canada -- et à persévérer. »

Programme d'achat d'une voiture de rallye

Offert aux résidents canadiens détenteurs d'une licence CRC valide, le tout nouveau Programme de remise à l'achat d'une voiture de rallye Subaru Canada vise à fournir aux participants actuels et futurs une remise sur le prix d'achat d'une voiture Subaru neuve à utiliser en rallye.

Les demandeurs approuvés recevront un rabais unique pouvant atteindre 10 000 $ sur le prix d'achat d'une voiture neuve 2017 ou plus récente. La voiture doit être achetée par l'intermédiaire d'un concessionnaire Subaru canadien autorisé et doit être convertie aux spécifications rallye conformément aux lignes directrices du CRC.

En vigueur entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, le programme d'achat d'une voiture de rallye vise à attirer encore plus de concurrents vers les compétitions de rallye canadien. Pour en savoir plus, visitez le site Web CRC.

Programme de soutien au rallye Subaru

Subaru Canada, Inc. renouvelle sa commandite au programme de soutien du Championnat des rallyes pour la saison 2018 avec un programme bonifié qui fournit à toutes les équipes Subaru inscrites encore plus d'occasions de recevoir un incitatif financier.

Pour la saison 2018, tous les participants Subaru inscrits seront admissibles à une bourse dès lors qu'ils prennent le départ d'une épreuve nationale CRC. Des bourses additionnelles seront aussi remises aux six premières équipes Subaru à franchir la ligne d'arrivée de chaque épreuve CRC, sans égard à leur rang au classement général du rallye. Subaru Canada offrira aussi une bourse à la fin de la saison CRC 2018 aux meilleurs pilotes Subaru.

Administré par CARS (Association canadienne du sport de rallye), l'organisme de réglementation officiel du CRC, le programme de soutien optionnel s'adresse à toutes les équipes Subaru, indépendamment de leur pays de résidence. Pour vous inscrire, visitez le site Web CARS.

La saison CRC 2017 a été la dernière pour L'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) qui ne participera plus aux rallyes de manière compétitive. Toutefois, Subaru Canada, Inc., apportera toujours son soutien à titre de commanditaire principal pour la saison CRC 2018.

« Ce changement ne marque pas du tout la fin de la participation de Subaru dans le sport de rallye au Canada », a déclaré Enami. « Comme en témoignent les 13 championnats des constructeurs - un record - le rallye a réellement permis d'illustrer les robustes atouts des voitures Subaru dans les conditions les plus extrêmes. Nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à la poursuite de la croissance du sport. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

