Serge Simard annonce une aide financière de 13 000 $ à la Corporation de développement économique de Rivière-Éternité

RIVIÈRE-ÉTERNITÉ, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à un projet d'étude sur le développement touristique de Rivière-Éternité et l'aménagement de nouveaux services aux citoyens en accordant une aide financière de plus de 13 000 $ à la Corporation de développement économique de Rivière-Éternité. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement (FCD) administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Cette aide financière permettra de déterminer et d'évaluer le potentiel communautaire, touristique et commercial d'un site situé au coeur du village de Rivière-Éternité, à proximité du parc national du Fjord-du-Saguenay. Le coût total du projet s'élève à près de 19 000 $.

Citations :

« Je suis heureux d'appuyer ce projet qui vise à mettre en valeur le coeur du village de Rivière-Éternité et à développer ses infrastructures afin d'y attirer et de retenir les milliers de visiteurs qui se rendent chaque année au parc national du Fjord-du-Saguenay. Le projet, qui permettra de stimuler l'économie du milieu, s'inscrit parfaitement dans les priorités régionales en matière de tourisme. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis du soutien du gouvernement du Québec à la Corporation de développement économique de Rivière-Éternité. L'aide consentie aujourd'hui témoigne, une fois de plus, de la volonté gouvernementale d'encourager des initiatives venant des milieux local et régional afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Le FCD vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique des différents territoires du Québec.

En 2016-2017, le FCD a permis d'investir plus de 3,2 millions de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

