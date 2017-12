La ministre Joly annonce de nouveaux membres au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada







Des Canadiens de talent guideront les efforts du radiodiffuseur public dans le cadre de son passage au numérique

GATINEAU, QC, le 19 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de cinq administrateurs au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada. Tous les mandats sont d'une durée de cinq ans. Les nouveaux membres sont :

? Harley Finkelstein (Ontario), mandat en vigueur immédiatement

M. Finkelstein est entrepreneur, avocat et chef des opérations chez Shopify. Il fait partie du conseil d'administration de C100 et agit à titre de conseiller auprès de Felicis Ventures, ce qui lui permet de s'investir auprès de deux organismes qui prônent l'innovation. M. Finkelstein a été l'un des dragons à l'émission Next Gen Den diffusée à CBC. Il a été récipiendaire de l'Ordre d'Ottawa en 2016 et a récemment reçu le prix du programme « 40 Canadiens performants de moins de 40 ans »

? René Légère (Nouveau-Brunswick), mandat en vigueur immédiatement

Depuis 2009, M. Légère est directeur général du Centre culturel Aberdeen à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Cet organisme culturel figure parmi les plus importants au Canada atlantique. Au cours des 30 dernières années, M. Légère a collaboré avec une vingtaine d'organismes culturels, sociopolitiques et communautaires en tant que secrétaire général de la Société nationale de l'Acadie, président du conseil d'administration de l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick et président de la Coalition pour une télévision de langue française en Acadie.

? Jennifer Moore Rattray (Manitoba), mandat en vigueur le 5 février 2018

Mme Rattray est actuellement sous-ministre adjointe des programmes communautaires et des services corporatifs au ministère des Familles du Manitoba. Auparavant, elle occupait les fonctions de vice-présidente adjointe des affaires autochtones, communautaires et gouvernementales à l'Université de Winnipeg. Elle est membre de la Première Nation Peepeekisis et elle a été journaliste.

? François R. Roy (Québec), mandat en vigueur le 5 février 2018

M. Roy possède une vaste expérience d'administrateur et de gestionnaire tant dans les secteurs public et privé que dans le milieu de l'enseignement supérieur. Il a commencé sa carrière à la Banque de Nouvelle-Écosse, où il a occupé divers postes au Canada et aux États-Unis, puis il a travaillé à la Société générale de financement du Québec. Il a ensuite rempli les fonctions de chef de la direction financière de Québecor, de Télémédia et de l'Université McGill. Administrateur de sociétés depuis 1998, il siège aux conseils d'administration de la Caisse dépôt et placement du Québec, de Transcontinental et du Fonds de revenu Noranda.

- Marie Wilson (Territoires du Nord-Ouest), mandat en vigueur immédiatement

Après une carrière de 35 ans, dont 20 années au sein de CBC/Radio-Canada comme journaliste primée, communicatrice et pionnière du service quotidien de nouvelles te?le?vise?es dans le Nord canadien, Mme Wilson a été l'une des trois commissaires de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2009-2015). Elle est actuellement consultante dans le domaine de la réconciliation. Elle est récipiendaire de nombreux prix, dont l'Ordre du Canada (2016) et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (2012).

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. CBC/Radio-Canada a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationales; de traduire la diversité régionale et culturelle du Canada; d'offrir, d'un point de vue canadien, de l'information et une analyse locales, nationales et internationales; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour réaliser ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, acquiert et distribue une programmation canadienne en français, en anglais et en huit langues autochtones, et distribue une sélection d'émissions dans le monde.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer la nomination, au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, de personnes aux expériences complémentaires qui aideront CBC/Radio-Canada à offrir de l'excellent contenu canadien et des nouvelles partout au pays. Ces professionnels aux origines et aux points de vue variés qui reflètent la diversité du Canada possèdent une connaissance approfondie du secteur culturel, de la radiodiffusion et des technologies numériques, laquelle aidera CBC/Radio-Canada à relever les défis de l'heure. Grâce aux efforts du Comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, ces nominations sont le fruit d'un processus de sélection ouvert, transparent, indépendant et fondé sur le mérite. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le conseil d'administration de CBC/Radio?Canada est composé de 12 administrateurs, dont un président et un président-directeur général nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le gouvernement a mis en oeuvre un processus de nomination des membres du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada pour s'assurer que les membres du comité de sélection sont indépendants et que la sélection des candidats est ouverte, transparente et fondée sur le mérite.

Le Comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est un organisme indépendant et non partisan. Il mène des processus de sélection aux fins des nominations par le gouverneur en conseil au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, afin de recommander à la ministre du Patrimoine canadien des candidats qualifiés pour ces nominations.

Le Comité consultatif s'appuie sur des critères fondés sur le mérite publiés pour identifier des Canadiens et Canadiennes susceptibles d'apporter une contribution importante aux travaux du conseil d'administration de CBC/Radio-Canada.

À la demande du comité, le processus de sélection se poursuit pour le poste de président-directeur général. Afin de permettre au comité de poursuivre son travail de sélection et selon la Loi sur la radiodiffusion, l'actuel président-directeur général continuera à assumer ses fonctions jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

En tant que société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien, CBC/Radio?Canada est un organisme indépendant du gouvernement et il est responsable de ses activités quotidiennes.

Liens connexes

CBC/Radio-Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 14:00 et diffusé par :