Telemedic conclut une entente avec le Groupe Santé Arbec

MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Monsieur Robert Coutu, Directeur développement stratégique des affaires chez Telemedic, est heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat technologique avec Groupe Santé Arbec. Ce grand groupe compte 4 CHSLD privés et 6 ressources intermédiaires (RI).

Groupe Santé Arbec souhaitait se doter d'un logiciel moderne et convivial pour permettre à son personnel soignant de travailler efficacement et de répondre aux exigences gouvernementales. Ce partenariat technologique permettra à Telemedic de se positionner fort avantageusement dans le secteur des CHSLD privés.

« Nous sommes heureux qu'un aussi grand groupe ait choisi notre logiciel de gestion de soins, SOFI. Cela a une grande signification pour nous, car SOFI s'est démarqué grandement de la solution de gestion de soins actuels qu'utilise Groupe Santé Arbec. De plus, nous avons écarté 2 autres concurrents établis dans ce marché. Cela démontre qu'un logiciel moderne et simple d'utilisation peut gagner face aux joueurs établis depuis longtemps dans un marché. Quelle meilleure manière de terminer l'année 2017 ? Tous ces éléments fondamentaux augurent une grande année 2018 pour nous, » se réjouit monsieur Coutu.

À propos de Telemedic

Telemedic développe le logiciel SOFI qui aide dans la gestion des soins dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD privés et publics. Son logiciel aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, aux intervenants de soins, un meilleur suivi et une traçabilité en tout temps de leurs interventions, et aux résidents, un milieu de vie et des services de qualité optimale.

www.telemedic.ca

