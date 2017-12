Les familles de la grande région de Québec bénéficieront d'espaces communautaires améliorés en appui à une meilleure qualité de vie







Plus de 800 000 $ investis par le gouvernement du Canada viennent appuyer des améliorations à treize projets d'infrastructure communautaires

QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les familles de la grande région de Québec pourront profiter d'espaces de loisirs améliorés et d'installations communautaires modernes, grâce à un investissement de 805 458 $ de la part du gouvernement du Canada. Les montants accordés s'additionnent à ceux des autres partenaires afin d'investir ensemble près de 2,4 M$ dans treize projets d'amélioration des infrastructures communautaires de cette région.

Ces contributions ont été annoncées aujourd'hui par Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Le financement pour les communautés de la grande région de Québec appuiera 13 projets différents, qu'il s'agisse de réaménagement d'espaces communautaires, de pistes cyclables ou de sentiers de randonnée, de centres communautaires et d'arénas.

Cet investissement a été fait dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), un fonds de 300 M$ mis en place afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada, en investissant dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens. De ce montant, jusqu'à 63,5 M$ seront investis au Québec.

Citations

« Cet investissement s'inscrit dans des projets de constructions communautaires visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il n'y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d'établir des liens avec nos amis et nos voisins. C'est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d'amitié dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire, comme permettent de le faire ces beaux projets, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert à la Chambre des communes et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

Faits en bref

Depuis sa création en 2015, le PIC150 a investi près de 61 M$ dans plus de 470 projets appuyant la vitalité des communautés du Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les 13 projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Ville de Cap-Santé Contribution non remboursable de 102 828 $ sur un investissement total de 255 538 $ Le projet vise la rénovation de la salle communautaire Albert-Fortier de la municipalité de Cap-Santé. Plus précisément, le projet comprend le remplacement de la toiture, la rénovation des blocs sanitaires, le réaménagement intérieur du bâtiment et l'aménagement d'un accès pour les personnes à mobilité réduite. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Constituée en 1679, la ville de Cap-Santé est située dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale (Québec) et compte environ 3 500 habitants. Elle met à la disposition de ses citoyens un centre communautaire avec des salles pour la réalisation de pièces de théâtre, des réunions, des célébrations ou des expositions. Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité Contribution non remboursable de 329 300 $ sur un investissement total de 1 000 000 $ Le projet vise la réfection et la connexion des sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne dans la Vallée Bras-du-Nord. En activité depuis 2002, la Vallée Bras-du-Nord est une coopérative de solidarité qui développe et exploite des activités et services récréotouristiques pour la mise en valeur de la vallée Bras-du-Nord dans une perspective de développement durable. La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf inc. Contribution non remboursable de 146 421 $ sur un investissement total de 292 841 $ Le projet vise la mise à niveau d'une piste cyclable multifonctionnelle (Vélopiste), aménagée sur l'ancienne emprise ferroviaire entre Saint-Gabriel-de-Valcartier et Rivière-à-Pierre. Plus précisément, le projet comprend la réfection du revêtement de cinq ponts, le remplacement d'un ponceau et le réaménagement d'un second, ainsi qu'à la remise à niveau d'une partie de la surface de la piste cyclable et le remplacement des clôtures. La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf est un organisme sans but lucratif incorporé depuis 1994. Ayant son siège social à Saint-Raymond, elle assure la gestion et l'entretien de la Piste Jacques-Cartier/Portneuf, une piste cyclable multifonctionnelle de 68 km. Les Loisirs Montcalm inc. Contribution non remboursable de 73 994 $ sur un investissement total de 156 260 $ Le projet vise la rénovation de l'ascenseur du centre communautaire Les Loisirs Montcalm. Plus précisément, le projet comprend le remplacement de diverses parties qui composent le système d'ascenseur ainsi que la rénovation complète de la cabine. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Fondé en 1969, l'organisme sans but lucratif Les Loisirs Montcalm a pour mission de s'engager à améliorer la qualité de vie des gens de son milieu par des activités de loisirs et d'actions communautaires, dans un environnement accueillant et accessible, favorable à l'échange et au partage, dans le respect des diversités, avec honnêteté et confiance mutuelle pour les gens de la région de Québec. Centre de plein air Lasallien inc. Contribution non remboursable de 58 685 $ sur un investissement total de 487 900 $ Le projet vise l'amélioration du parc des Sentiers du Moulin à Lac-Beauport. Plus précisément, il s'agit d'agrandir le réseau de pistes de vélo de montagne, incluant l'ajout d'infrastructures connexes ainsi que de réaliser la réfection de plusieurs sentiers de ski de fond, raquette et « fatbike ». Les Sentiers du Moulin permettent aux amateurs de plein air de pratiquer le vélo de montagne, le ski de fond, la randonnée pédestre, le fat bike et le camping sauvage dans un décor enchanteur. La gestion des sentiers est assurée par le Centre de plein air Lasallien, un organisme sans but lucratif de la MRC de La Jacques-Cartier. Municipalité de Saint-Ubalde Contribution non remboursable de 25 738 $ sur un investissement total de 51 475 $ Le projet vise l'amélioration du Centre communautaire de Saint-Ubalde. Plus précisément, les travaux incluent : le changement de l'unité de condensation de l'aréna pour une unité moins énergivore ; le remplacement de l'éclairage de la glace de l'aréna pour un système aux diodes électroluminescentes (DEL); et, le changement de tous les thermostats de chauffage du centre communautaire. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. La municipalité de Saint-Ubalde compte environ 1 400 habitants. Son centre communautaire, construit en 1972, offre des services diversifiés et abrite un aréna et des salles destinées aux évènements, clubs de loisirs, rencontres, cuisine communautaire ainsi qu'une garderie COOP. Camp Portneuf Contribution non remboursable de 17 500 $ sur un investissement total de 35 000 $ Le projet vise l'amélioration des infrastructures du Camp Portneuf donnant accès au lac Sept-Îles. Plus précisément, le projet comprend les travaux permettant l'aménagement de murs de soutènement en pierre en haut de la plage, travaux de drainage des eaux de pluie sur la plage, démolition de l'abri à bateau. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Depuis 1942, le Camp Portneuf est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aménager, de gérer et de promouvoir le site récréotouristique éponyme offrant l'unique accès public au lac Sept-Îles, à Saint-Raymond. Le site dispose entre autres d'un aménagement de la rive (plage et port de plaisance), des chalets et d'une cafétéria. En plus de ses quatre employés à temps plein, le Camp Portneuf embauche une quarantaine d'employés saisonniers. Patro Laval inc. Contribution non remboursable de 17 198 $ sur un investissement total de 34 396 $ Le projet vise l'amélioration de l'aire extérieure de jeux du centre communautaire de loisirs le Patro Laval. Plus précisément, le projet comprend les travaux de remplacement du revêtement en gravier recouvrant actuellement l'aire de jeux par un revêtement en caoutchouc. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Le Patro Laval est un centre communautaire de loisirs établi depuis 1910 dans le quartier Saint-Sauveur de la Basse-Ville de Québec. L'établissement dispose de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs (gymnases, salles polyvalentes, patinoire, aires de jeux, petit amphithéâtre, etc.) et offre des activités sociales, sportives, culturelles et de plein air. Régie intermunicipale de l'aréna de la Côte-de-Beaupré Contribution non remboursable de 8 790 $ sur un investissement total de 20 692 $ Le projet vise l'amélioration de l'aréna de la Côte-de-Beaupré. Plus précisément, le projet comprend des travaux d'amélioration au système de réfrigération et à la patinoire, tels que la modification de la fosse à neige afin de réduire la consommation d'énergie, l'ajout de garde-corps et de portes d'accès. La Régie intermunicipale de la Côte-de-Beaupré, organisme provincial constitué en 1985, a pour mission d'exploiter un aréna pour le compte des six petites municipalités de la MRC de la Côte-de-Beaupré, soit Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps, Saint-Joachim, Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré et Château-Richer, et dont peuvent bénéficier environ 16 500 citoyens. Municipalité de la paroisse de Saint-Gilbert Contribution non remboursable de 8 242 $ sur un investissement total de 16 483 $ Le projet vise l'amélioration du centre communautaire de Saint-Gilbert. Plus précisément, le projet comprend des travaux de modernisation d'infrastructures périphériques au centre, tels que des installations sanitaires extérieures plus modernes, le réaménagement de l'aire d'accueil, l'ajout de signalisation et la réfection du parc pour les enfants d'âge préscolaire. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. La municipalité de Saint-Gilbert compte moins de 300 habitants. Son centre communautaire, construit en 1961, abrite des salles pour des rassemblements, des évènements culturels et les activités sportives des citoyens et offre un espace de jeu extérieur pour les enfants. Le centre est aussi un point d'accueil pour les utilisateurs de la piste cyclable « La véloroute portneuvoise ». Société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest Contribution non remboursable de 8 143 $ sur un investissement total de 16 286 $ Le projet vise l'amélioration du site du Manoir Mauvide-Genest. Plus précisément, les travaux visent la remise en état de l'accès à la grève, en bordure du fleuve Saint-Laurent, incluant un escalier ainsi que la réalisation de travaux de réaménagement autour de l'accès restauré. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Constituée en 1999, la Société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest a pour mission de mettre en valeur et d'exploiter le Manoir Mauvide-Genest (animation, expositions et visites guidées). Le Manoir est désigné lieu historique national du Canada et fait partie du paysage patrimonial de l'île d'Orléans. Comité de citoyens, Sagard-Lac-Deschênes inc. Contribution non remboursable de 7 215 $ sur un investissement total de 14 430 $ Le projet vise l'amélioration des infrastructures d'accès à la chute de Sagard. Plus précisément, le projet comprend les travaux permettant l'aménagement de trottoirs et de marches en bois, ainsi que la construction d'un toit et des garde-fous sur une terrasse existante. La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet. Constitué en 1995, le Comité de citoyens, Sagard-Lac Deschênes est un organisme à but non lucratif responsable de la coordination des activités organisées à Sagard-Lac Deschênes dans la MRC de Charlevoix-Est. Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf Contribution non remboursable de 1 404 $ sur un investissement total de 3 828 $ Le projet vise la remise en état du quai communautaire du lac Carillon, situé dans le Parc naturel régional de Portneuf, afin de le rendre plus sécuritaire. Plus précisément, le projet comprend le démantèlement, la remise en état ou le remplacement des sections endommagées, l'achat du matériel et des nouvelles structures. Créée en 2011, la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf prévoit dans son mandat l'exploitation, le développement, l'administration et l'entretien du parc. Celui-ci offre aux amateurs de plein air une gamme d'activités dont la randonnée pédestre, des parcours d'hébertisme, l'escalade, le canot, le kayak et plusieurs types d'hébergement.

En résumé



Nombre de projets : 13 Contributions de DEC : 805 458 $ Investissements totaux générés par ces projets : 2 385 129 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 14:00 et diffusé par :