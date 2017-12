Le ministre Duclos poursuit la transformation du système fédéral du logement et annonce des nominations au Conseil d'administration de la SCHL







OTTAWA, le 19 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui sept nominations au Conseil d'administration de la SCHL.

La SCHL est à un point tournant de son histoire, et les nominations annoncées signalent une autre étape de la transformation de la SCHL. L'engagement renouvelé du gouvernement à l'égard du logement sera mis en oeuvre par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, et la SCHL jouera un rôle vital dans sa mise en oeuvre et son exécution. Les nouveaux membres du Conseil d'administration reflètent divers points de vue et une vaste gamme de compétences qui seront utiles tandis que la SCHL s'apprête à s'acquitter de son rôle de leadership dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et qu'elle continue de veiller à ce que les Canadiens bénéficient d'un marché de l'habitation stable, sûr et abordable. Tous les administrateurs ont été sélectionnés au moyen d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Les nouveaux membres du Conseil d'administration de la SCHL sont Derek Ballantyne (qui siégera à titre de nouveau président du Conseil); Janice Abbott; Dana Ades-Landy; Daniel Gauvin; Anne Giardini et Linda Morris. De plus, le mandat de M. Bruce Shirreff a été renouvelé pour 3 ans. (Voir le document d'information pour de plus amples renseignements).

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de ces personnes très talentueuses au Conseil de la SCHL, a déclaré le ministre Duclos. En nommant ces leaders provenant de partout au pays et possédant de l'expérience dans les secteurs coopératif, communautaire et financier, nous apportons à la SCHL un éventail de compétences en leadership dont bénéficiera énormément la Stratégie nationale sur le logement. »

« Je suis particulièrement fier de ce groupe diversifié d'administrateurs hautement qualifiés qui favoriseront une forte dynamique au sein du Conseil d'administration. Grâce à la parité hommes-femmes parmi nos administrateurs indépendants, cette dernière étape de notre transformation continue fait de la SCHL un chef de file mondial parmi les grandes institutions financières », a déclaré Evan Siddall, président et premier dirigeant de la SCHL.

Le ministre a profité de l'occasion pour remercier le président sortant du Conseil, Robert P. Kelly, et l'administratrice sortante, Louise Poirier-Landry, pour leur travail et leur dévouement auprès du Conseil d'administration de la SCHL.

« Merci à M. Kelly et à Mme Poirier-Landry pour leur dévouement et leur service auprès de la SCHL au cours des dernières années. Leur leadership a aidé à bâtir la solide SCHL que nous avons aujourd'hui et qui est prête à relever ces nouveaux défis », a ajouté le ministre Duclos.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence.

DOCUMENT D'INFORMATION

Derek Ballantyne - président du Conseil d'administration : mandat de 5 ans à compter du 29 avril 2018

M. Derek Ballantyne possède une vaste expérience de l'aménagement et de la gestion de logements, ainsi que de l'élaboration de modèles financiers pour l'aménagement et l'exploitation des logements et des approches novatrices pour attirer de nouvelles sources de capitaux vers le secteur de l'habitation.

Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'organismes de logement de grande taille et de taille moyenne, il possède une connaissance étendue des environnements public et privé et une connaissance approfondie des secteurs de l'habitation ainsi que de la gestion et du développement immobiliers. Il apporte également une connaissance approfondie des secteurs des organismes sans but lucratif, des organismes caritatifs, de l'entrepreneuriat social, des coopératives et des fondations à l'échelle locale, provinciale et fédérale.

M. Ballantyne était chef de l'exploitation de Build Toronto, où il a contribué à l'établissement de cette société, à l'élaboration de son premier plan d'affaires et à l'exécution de plusieurs importantes transactions et initiatives d'aménagement. Il a également été directeur général de Toronto Community Housing, un important fournisseur de logements locatifs dont les actifs immobiliers à Toronto totalisent plus de 6 milliards de dollars. Il a dirigé la restructuration organisationnelle et financière de l'entreprise, ainsi que la recapitalisation et le réaménagement d'une partie importante du portefeuille (y compris la collectivité de Regent Park) et la commercialisation de fonctions non essentielles. Il est présentement chef de la direction de la société Encasa Financial Inc., un bailleur de fonds et un associé de la société d'investissement New Market Funds, une plateforme novatrice qui crée et gère des produits de placement d'impact.

Janice Abbott - administratrice : mandat de 3 ans à compter du 14 décembre 2017

Mme Janice Abbott est chef de la direction d'Atira Women's Resource Society depuis 1992. Elle a dirigé cette société qui, partie d'une seule maison de transition à South Surrey avec une équipe de sept personnes, est aujourd'hui un important organisme multiservices regroupant deux filiales à but lucratif, une filiale de développement et plus de 500 employés. Mme Abbott a dirigé de nombreux projets d'immobilisations novateurs, dont la construction du premier ensemble de logements aménagés dans des conteneurs recyclés au Canada, qui a été achevée en août 2013, et l'ensemble Olivia Skye, un immeuble de 198 logements locatifs pour ménages à revenus mixtes construit en partenariat avec une grande société immobilière de Vancouver et dont l'ouverture est prévue pour janvier 2018.

En novembre 2017, Mme Abbott figurait sur la liste des 50 personnalités les plus influentes du Vancouver Magazine et elle a été reconnue en 2016 par le BC Business Magazine comme l'une des 35 femmes les plus influentes de la Colombie-Britannique. En 2015, elle était également au nombre des femmes les plus influentes de la Colombie-Britannique dans les domaines des organismes sans but lucratif, de la culture et des médias.

Dana Ades Landy - administratrice : mandat de 4 ans à compter du 30 janvier 2018

Mme Dana Ades-Landy possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines du financement des entreprises, des services de recouvrement financier et du crédit, de même qu'une connaissance approfondie du secteur du crédit aux entreprises.

Mme Ades-Landy a occupé divers postes de direction auprès de plusieurs institutions bancaires canadiennes. Elle était tout récemment vice-présidente régionale, Québec et Est de l'Ontario, services aux entreprises de la Banque Scotia. De 2006 à 2013, elle a aussi été première vice-présidente, Comptes nationaux, Services financiers aux entreprises, à la Banque Laurentienne du Canada. De 2004 à 2006, elle a été première vice?présidente, Services consultatifs transactionnels, chez KPMG LLP et pendant les 12 années précédentes, elle a été vice-présidente, Prêts spéciaux et immobiliers - Canada, à la Banque Nationale. Depuis 2016, Mme Ades-Landy est chef de la direction de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC pour le Québec.

En novembre 2012, Mme Ades-Landy a été nommée présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ). Elle a également siégé au conseil d'Alithya, la principale société canadienne privée de stratégies et de conseils en TI. En février 2017, elle a été nommée au conseil canadien de l'International Women's Forum, une organisation mondiale qui fait la promotion des femmes dans des rôles de leaders aux quatre coins du monde.

En septembre 2016, elle a terminé deux mandats à titre de présidente du conseil consultatif de la John Molson School of Business. Auparavant, elle avait siégé au conseil d'administration du Liquid Nutrition Group, de l'Institute of Public Private Partnerships et de la Fondation Institut de cardiologie de Montréal. Elle a aussi siégé au conseil d'administration du comité de gouvernance de la Fondation québécoise du cancer, dont elle a aussi été la présidente. Mme Ades-Landy a été nommée au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes en 2007 et à nouveau en 2009.

Elle possède également le titre d'IAS.A que lui a attribué l'Institut des administrateurs de sociétés.

L.-Daniel Gauvin - administrateur : mandat de 4 ans à compter du 14 décembre 2017

M. L.-Daniel Gauvin est l'ancien premier vice-président et directeur général de la Caisse centrale et de Capital Desjardins où il a également siégé au comité de direction du Mouvement Desjardins.

M. Gauvin est entré chez Desjardins en 1996 et y a occupé plusieurs postes, dont ceux de premier vice?président et chef de la gestion des risques du Groupe Desjardins (2004-2011), premier vice?président et chef de la direction financière de Financière Desjardins (2002-2004), premier vice?président, Gestion intégrée des risques (2000-2001) et premier vice-président exécutif adjoint, Finances, à la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

M. Gauvin possède de l'expérience dans le domaine des marchés intérieurs et internationaux, ayant dirigé les relations avec des organismes de réglementation canadiens et étrangers, la Banque du Canada et le Fonds monétaire international (FMI).

M. Gauvin est administrateur au conseil d'administration de Fiera Private Lending, siège au conseil consultatif international de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill et est membre du conseil d'administration et président du comité d'audit des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Il possède le titre professionnel d'IAS.A attribué par l'Institut des administrateurs de sociétés.

Anne Giardini, O.C., Q.C. - administratrice : mandat de 4 ans à compter du 2 janvier 2018

Cadre, avocate, administratrice et auteure, Mme Anne Giardini, O.C., Q.C., a été présidente de Weyerhaeuser Company Limited de 2008 à 2014 après avoir été avocate générale de cette société. Chef de file de longue date du secteur canadien des ressources naturelles, Mme Giardini a siégé au conseil d'administration de nombreuses entités connexes, dont le Council of Forest Industries de Colombie?Britannique, l'Alberta Forest Products Association, l'Association des produits forestiers du Canada et Sustainable Forestry Initiative, Inc.

En 2014 et en 2016, WXN l'a nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada. Elle a reçu un prix hommage Western Canada General Counsel Lifetime Achievement Award. Elle a été faite officière de l'Ordre du Canada en 2016 pour sa contribution au secteur forestier, à l'enseignement supérieur et à la communauté littéraire.

Mme Giardini a siégé au Conseil des gouverneurs de l'Université Simon Fraser pendant cinq ans pour ensuite être nommée chancelière de cette institution en 2014.

Linda Morris - administratrice : mandat de 4 ans à compter du 14 décembre 2017

Mme Linda Morris a été première vice?présidente, Développement des affaires, Mobilisation des membres et de la collectivité, chez Vancity de 2011 à 2017. Elle était chargée de la mobilisation et de l'expansion des adhérents de la caisse de crédit grâce à l'expérience de ses membres, à ses produits et services et à son engagement auprès des collectivités.

Auparavant, Mme Morris a été chef de la direction de la Fondation canadienne du cancer du sein pour la Colombie?Britannique et le Yukon après avoir occupé les postes de sous?ministre du Bureau des affaires publiques au gouvernement de la Colombie?Britannique, vice?présidente, Communications et mobilisation communautaire, de Vancouver Coastal Health, et directrice, Affaires publiques, de l'Administration du Port de Vancouver.

Bruce Shirreff - administrateur : mandat renouvelé pour 3 ans à compter du 30 janvier 2018

M. Bruce Shirreff a été nommé au Conseil d'administration de la SCHL pour la première fois en février 2014. Il a travaillé pendant près de 35 ans à la Banque Toronto?Dominion/TD Canada Trust. Au cours de sa carrière, il a occupé un certain nombre de postes de direction, dont ceux de premier vice?président, Région du Canada atlantique; premier vice-président, Prêts immobiliers garantis; et premier vice-président, Planification financière et Gestion de patrimoine. Il détient un baccalauréat spécialisé en administration des affaires et un MBA de l'Ivey School of Business de l'Université Western Ontario.Document d'information joint

