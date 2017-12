XuetangX et l'Institut Confucius s'associent pour proposer en ligne des cours et des tests de langue chinoise







BEIJING, le 19 décembre 2017 /CNW/ - Les deux institutions ont lancé une plateforme destinée aux étudiants à travers le monde qui souhaitent étudier le chinois et réussir leur test d'aptitude HSK. Elle leur permettra de travailler plus facilement, avec toute la commodité qui caractérise les cours en ligne ouverts et massifs (CLOM).

Les cours seront proposés sur www.chinesetest.cn. Les débutants en langue chinoise peuvent s'inscrire et accéder au cours « HSK Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People » (Chinois HSK Tsinghua : parlez à 1,3 milliard d'individus).

L'aspect le plus intéressant de ce cours est qu'il est étroitement lié aux tests HSK. Des exercices pour les tests HSK sont proposés à la fin de chaque module. Au terme de ce cours, les étudiants qui répondent correctement à plus de 60 % des questions dans les exercices HSK recevront un rapport de score HSK (niveaux I et II) délivré par Chinese Testing International (CTI).

HSK est le seul test standardisé de Chine pour les compétences linguistiques en langue chinoise pour les personnes dont ce n'est pas la langue maternelle, comme les étudiants étrangers et les Chinois de l'étranger. Il se compose de six niveaux. Le nouveau test HSK a été lancé par Hanban afin de mieux servir ceux qui apprennent la langue chinoise. Ce test est le fruit des efforts concertés d'experts chinois et étrangers issus de différentes disciplines comme l'enseignement de la langue chinoise, la linguistique, la psychologie et l'élaboration de tests.

Avec la croissance rapide de l'économie de la Chine et de ses échanges avec le monde, on a également constaté une forte croissance de la demande mondiale pour l'apprentissage de la langue chinoise. La Chine a commencé ses propres recherches en créant des établissements publics sans but lucratif dont la mission est de promouvoir la langue et la culture chinoises à l'étranger. En 2004, ces établissements ont été baptisés « Institut Confucius ».

Pour le président de XuetangX, Li Chao : « Pendant des mois, notre société et l'Institut Confucius ont collaboré avec l'Université de Tsinghua pour permettre l'étude du mandarin selon un format simple et moderne. La recherche montre que les étudiants écoutent les cours plus attentivement si on leur donne un problème à résoudre ou une tâche à faire avant le cours. Ainsi, la structure de la plupart des CLOM, c'est-à-dire des cours vidéo rapides entrecoupés de devoirs et d'épreuves, est parfaite. »

XuetangX est une grande plateforme mondiale pour l'apprentissage tout au long de la vie. Il entend rassembler des ressources pédagogiques de qualité provenant d'écoles et d'entreprises, et offrir un accès efficace et peu coûteux aux connaissances, à des certificats, à des crédits d'étude et même à des diplômes. Aujourd'hui, il compte plus de 9 millions d'abonnés et plus de 1 300 CLOM.

