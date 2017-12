L'Office pour la propriété intellectuelle de Singapour va faire droit à la demande de brevet de Merck pour sa technologie CRISPR







- Ce brevet couvre l'intégration efficace d'une séquence ADN externe dans le chromosome de cellules eucaryotes à l'aide de la technologie CRISPR

- C'est le quatrième brevet que Merck obtient pour sa technologie CRISPR, après l'obtention de brevets semblables en Australie, au Canada et dans l'Union européenne

- Merck va donner en licence ses brevets CRISPR aux parties intéressées

DARMSTADT, Allemagne, le 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Merck, une entreprise de tout premier plan dans le domaine de la science et de la technologie, a annoncé que l'Office pour la propriété intellectuelle de Singapour avait délivré un « avis d'admissibilité » pour la demande de brevet de Merck visant sa technologie CRISPR utilisée dans la méthode d'intégration génomique pour les cellules eucaryotes.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/620848/Merck.jpg

« L'avis d'admissibilité de la demande de brevet rendu par Singapour concernant la technologie CRISPR de Merck est un nouvel atout pour notre propriété intellectuelle », explique Udit Batra, membre de conseil d'administration et PDG de Merck pour les sciences de la vie. « Nous sommes impatients d'obtenir d'autres acceptations après avoir déposé des demandes semblables dans plusieurs autres pays, à l'heure où nous collaborons avec la communauté scientifique mondiale en vue de trouver de nouveaux traitements pour les maladies. »

Merck donne aujourd'hui en licence ces brevets fondamentaux d'intégration pour diverses applications, notamment dans la recherche scientifique élémentaire, la biotechnologie agricole et les thérapies.

Ce prochain brevet fondamental, intitulé « MODIFICATION ET REGULATION DU GENOME AVEC LA TECHNOLOGIE CRISPR », couvre l'intégration chromosomique, ou la coupe de la séquence chromosomique des cellules eucaryotes (comme les cellules chez les mammifères et les végétaux) et l'insertion d'une séquences ADN externe ou donneur dans ces cellules à l'aide de la technologie CRISPR. Les scientifiques peuvent remplacer une mutation liée à une maladie par une séquence bénéfique ou fonctionnelle, une méthode importante pour la création de modèles de maladies et d'une thérapie génétique. En outre, cette méthode peut être utilisée pour insérer des transgènes qui marquent les protéines endogènes afin de les suivre visuellement à l'intérieur des cellules.

La technologie CRISPR de correction de séquence génomique, qui permet la modification précise des chromosomes dans des cellules vivantes, favorise le développement d'options thérapeutiques pour quelques-unes des maladies les plus difficiles à traiter aujourd'hui. Les applications CRISPR sont très vastes, qu'il s'agisse d'identifier les gènes liés au cancer et à des maladies rares ou d'inverser des mutations qui causent la cécité.

Une fois délivré, le brevet de Singapour élargira la protection de la technologie d'intégration CRISPR de Merck à Singapour, renforçant ainsi le portefeuille de brevets de l'entreprise. Merck a également déposé des demandes de brevet pour sa méthode d'insertion CRISPR aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, en Israël, au Japon et en Corée du Sud. En juin 2017, Merck a obtenu le premier brevet CRISPR de l'office australien des brevets. Ce brevet a été suivi par l'octroi de brevets connexes par l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Avec une expérience de 12 années dans la correction de séquence génomique, Merck a été la première entreprise au monde à proposer des biomolécules sur mesure destinées à la correction de séquence génomique (introns de groupe II guidés par ARN TargeTrontm et nucléases type doigt de zinc CompoZrtm), ce qui a encouragé les chercheurs partout dans le monde à adopter ces techniques. Merck a également été la première entreprise à créer des bibliothèques CRISPR étalées couvrant l'ensemble du génome humain, accélérant ainsi la découverte de remèdes pour des maladies en permettant aux scientifiques d'explorer davantage de questions sur les causes profondes.

Merck comprend les avantages potentiels d'une recherche correctement définie avec une correction de séquence génomique en raison de son potentiel thérapeutique révolutionnaire. Par conséquent, Merck soutient la recherche faisant appel à la correction de séquence génomique en prenant soin de respecter les normes éthiques et juridiques. Merck a constitué un comité consultatif dont la mission est de donner les orientations de la recherche à laquelle participent ses entreprises, y compris sur la recherche dans la correction de séquence génomique et le recours à cette technologie.

Tous les communiqués de presse de Merck sont distribués par courrier électronique au même moment où ils deviennent disponibles sur le site Internet de Merck. Veuillez consulter www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire en ligne, changer votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck est une entreprise de tout premier plan dans le domaine de la science et de la technologie pour les soins de santé, la science de la vie et les matériaux haute performance. Quelque 50 000 employés s'attèlent à, sans relâche, mettre au point des technologies qui améliorent et enrichissent la vie, qu'il s'agisse de thérapies biopharmaceutiques dans le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, de systèmes de pointe pour la recherche et la production scientifique, ou encore de cristaux liquides pour les smartphones et les téléviseurs LCD. En 2016, Merck a réalisé des ventes de 15 milliards d'euros dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la société pharmaceutique et chimique la plus vieille du monde. La famille fondatrice est à ce jour le propriétaire majoritaire du groupe coté en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 13:14 et diffusé par :