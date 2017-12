Réforme fiscale américaine : Les gouvernements doivent préserver la compétitivité de nos entreprises et notre attractivité







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Devant la réforme fiscale américaine qui franchit actuellement les dernières étapes avant son adoption et qui modifiera grandement le positionnement concurrentiel de l'économie canadienne, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande aux gouvernements du Canada et du Québec de mettre en place des mesures qui permettront de déployer les moyens requis afin de protéger l'attractivité du pays en matière d'investissement et de s'assurer que l'environnement d'affaires demeurera favorable et compétitif pour les entreprises.

Rappelons que le projet de réforme fiscale aux États-Unis aura vraisemblablement pour effet d'abaisser le taux d'imposition des entreprises de 35% à 20% et ce, dès la prochaine année. D'autres mesures favorables aux petites et moyennes entreprises (PME) sont également prévues, notamment un taux d'imposition plus favorable aux sociétés en nom propre, constituant 90% des PME. De même, les grandes entreprises seront aussi invitées à rapatrier aux États-Unis à taux préférentiel, leurs bénéfices détenus à l'étranger.

« La moitié de l'investissement direct étranger au pays provient de sociétés américaines. La fiscalité est un facteur clé pour l'attractivité du Québec et du Canada, et la réforme fiscale américaine pourrait nuire aux entrées de capital externe. Elle pourrait également placer nos entreprises en situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents du sud de la frontière, ce qui n'est pas le cas présentement », a déclaré Stéphane Forget, Président-directeur général de la FCCQ.

Poser des gestes afin de préserver la compétitivité de notre économie

Selon la FCCQ, des solutions existent à court terme pour répondre à ces changements au sud de la frontière. Les gouvernements pourraient identifier les secteurs les plus exposés au risque de voir des investissements se déplacer aux États-Unis. Ils pourraient mettre en place des mesures favorisant l'amortissement accéléré afin de soutenir les investissements des entreprises et accroître la productivité.

« Dans le contexte où la réforme fiscale est sur le point d'être adoptée, et alors que les deux gouvernements sont à préparer les budgets, ceux-ci doivent mettre en place des moyens permettant de réduire la pression fiscale sur les entreprises tout en stimulant la croissance et les investissements », a conclu Stéphane Forget.

