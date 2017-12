Les familles de Saguenay profiteront d'espaces communautaires et de plein air améliorés en appui à une meilleure qualité de vie







Près de 120 000 $ investis par le gouvernement du Canada viennent appuyer des améliorations à cinq infrastructures communautaires

SAINT-AMBROISE, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les familles de Saguenay pourront profiter d'espaces de loisirs améliorés et d'installations communautaires plus modernes grâce à un investissement de 119 389 $ de la part du gouvernement du Canada. En incluant les autres sources de financement, les investissements totaux dans ces cinq projets d'amélioration d'infrastructures communautaires de la région s'élèvent à plus de 278 000 $.

Ces contributions ont été annoncées aujourd'hui par David Lametti, député de LaSalle--Émard--Verdun et secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Les aides financières non remboursables ont été versées à la Municipalité de Larouche et aux organismes suivants : l'Association sportive Ste-Marie inc., le centre communautaire de Saint-Charles-de-Bourget, l'Association Chasse et Pêche Martin-Pêcheur inc. et la Corporation du parc régional du lac Kénogami.

Cet investissement a été fait dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), un fonds de 300 M$ mis en place afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada, en investissant dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens. De ce montant, jusqu'à 63,5 M$ seront investis au Québec.

« Cet investissement s'inscrit dans un projet de construction communautaire visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il n'y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d'établir des liens avec nos amis et nos voisins. C'est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d'amitié dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire, comme permettent de le faire ces cinq projets, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

L'honorable David Lametti, député de LaSalle--Émard--Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Depuis sa création en 2015, le PIC150 a investi près de 61 M$ dans plus de 470 projets appuyant la vitalité des communautés du Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Municipalité de Larouche Contribution non remboursable de 50 000 $ sur un investissement total de 130 000 $ Le projet vise l'amélioration du centre communautaire de Larouche. Plus précisément, l'aide de DEC servira à réaliser les plans et devis et des travaux de réfection de la toiture, le remplacement des fenêtres et la mise à niveau du système de chauffage. Le centre communautaire héberge plusieurs organismes en plus d'accueillir des activités sociales, sportives et culturelles qui profitent à l'ensemble des 1 480 habitants de la municipalité. La salle communautaire du centre peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Centre communautaire de Saint-Charles-de-Bourget Contribution non remboursable de 25 777 $ sur un investissement total de 51 553 $ Le projet vise la remise en état de la patinoire de la Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget. Les travaux consistent à changer les bandes et les clôtures, ainsi qu'à installer une porte pour les joueurs et une porte de service. Organisme à but non lucratif, le centre communautaire de Saint-Charles-de-Bourget a pour mission d'organiser des activités communautaires, socioculturelles et de loisirs pour l'ensemble de la population de Saint-Charles-de-Bourget, en plus d'assurer la gestion de la patinoire municipale. L'Association sportive Ste-Marie inc. Contribution non remboursable de 16 860 $ sur un investissement total de 35 280 $ Le projet vise la remise en état et l'agrandissement du poste d'accueil situé sur le territoire de la ZEC du Lac-de-la-Boiteuse. Plus précisément, l'aide de DEC servira à rendre l'endroit plus attrayant et sécuritaire grâce à la réfection du poste d'accueil, la remise à neuf du revêtement extérieur, l'isolation du plancher et l'installation d'une douche destinée à la clientèle. L'Association sportive Ste-Marie assure la gestion de la zone d'exploitation contrôlée (ZEC) du Lac-de-la-Boiteuse, qui lui a été confiée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Sa mission consiste à veiller à l'aménagement, l'exploitation et la conservation de la faune, en plus de faciliter l'accès aux usagers pour la pratique d'activités récréatives (chasse, pêche, canot, kayak, sentiers de randonnée pédestre, etc.). Association Chasse et Pêche Martin-Pêcheur inc. Contribution non remboursable de 13 991 $ sur un investissement total de 27 982 $ Le projet vise l'amélioration de l'accès au lac Guimond (secteur Saint-Germain) situé sur le territoire de la ZEC Martin-Valin. Les travaux, qui rendront l'endroit plus attrayant et sécuritaire, consistent à ajouter un quai et du mobilier urbain, ainsi qu'à améliorer le stationnement et le chemin d'accès au lac. L'Association Chasse et Pêche Martin-Pêcheur assure la gestion de la zone d'exploitation contrôlée (ZEC) Martin-Valin, qui lui a été confiée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Sa mission consiste à veiller à l'aménagement, l'exploitation et la conservation de la faune, en plus de faciliter l'accès aux usagers pour la pratique d'activités récréatives (chasse, pêche, canot, kayak, sentiers de randonnée pédestre, etc.). Corporation du parc régional du lac Kénogami Contribution non remboursable de 12 761 $ sur un investissement total de 33 522 $ Le projet vise à améliorer le sentier pédestre du parc régional du lac Kénogami. Plus précisément, le projet consiste à refaire des ponts et un escalier, à modifier le tracé dans différents secteurs humides, à effectuer des travaux de débroussaillage, à prolonger le sentier, et à améliorer l'affichage et la signalisation sur place. Organisme à but non lucratif, la Corporation du parc régional du lac Kénogami a pour mandat de promouvoir le parc et d'assurer la planification et la coordination de son aménagement. Les amateurs de plein air ont accès à plusieurs activités et infrastructures : la randonnée pédestre, la raquette, une nacelle autotractée, un pont suspendu, l'escalade, le canot, le kayak et divers types d'hébergement.

En résumé Nombre de projets : 5 Contributions de DEC : 119 389 $ Investissements totaux générés par ces projets : 278 337 $

