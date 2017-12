Promouvoir le développement des collectivités du Nunavut - Un investissement de 1 million de dollars favorise le développement des entreprises du territoire







IQALUIT, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important pour la croissance et la prospérité des collectivités nordiques où elles exercent leurs activités et fournissent des occasions d'emploi aux Nunavummiut. Afin de s'assurer que les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises aient les ressources nécessaires à leur succès, CanNor a investi 1 million de dollars dans le fonds de crédit en capital opéré par la Nunavut Community Futures Association (NCFA).

Le financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), l'honorable Navdeep Bains.

Avec l'activité économique générée, par exemple, par l'ouverture de la nouvelle Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique de Cambridge Bay, la découverte des navires de Franklin et l'accroissement des possibilités minières, la NCFA est maintenant bien positionnée grâce à ce financement additionnel, pour satisfaire aux demandes accrues de services aux entreprises et de prêts, y compris l'aide au démarrage ainsi qu'aux PME qui rencontrent des obstacles pour obtenir du financement de la part des institutions de prêt traditionnelles.

« Notre gouvernement s'engage à travailler en collaboration avec les organisations sur des projets qui bénéficient les collectivités du Nunavut. En aidant la Nunavut Community Futures Association à mieux servir les besoins de sa clientèle, nous offrons des occasions nouvelles aux entreprises locales. Les entrepreneurs auront la possibilité de lancer de nouvelles entreprises et les entreprises existantes auront la chance de croître et de prendre de l'expansion afin de tirer profit des occasions comme le tourisme potentiel lié à la découverte des navires de Franklin. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Cet apport en capital de 1 million de dollars offert à la Nunavut Community Futures Association permettra à ses trois organisations membres de financer davantage d'entreprises de façon efficace à travers le territoire créant ainsi des emplois, de la richesse et fournissant des services nécessaires aux Nunavummiut. »

- Ike Haulli, président, Nunavut Community Futures Association

Les membres de la Nunavut Community Futures Association , Baffin Business Development Corporation , Kivilliq Business Development Centre , et la Kitikmeot Community Futures Incorporated , sont des organisations d'aide au développement des collectivités autochtones associées au Réseau de développement des collectivités du Canada et sont reconnues comme institutions financières autochtones (IFA) par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement.

, , , et la , sont des organisations d'aide au développement des collectivités autochtones associées au Réseau de développement des collectivités du et sont reconnues comme institutions financières autochtones (IFA) par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement. Ces trois organisations/institutions ont fourni plus de 3,7 millions de dollars en prêt aux Nunavummiut en 2017, dont la majorité a été accordée à des entreprises détenues par des Inuits.

