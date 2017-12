H&D Wireless reçoit une commande importante de la part d'un client de premier plan portant sur des modules d'émission de radio sur Internet







H&D Wireless, le grand fournisseur suédois dans le domaine des solutions de plateformes, cloud et IdO, reçoit une commande portant sur des modules sans fil et va contribuer à la conception du module HDG205 pour système dans le boîtier (SIP) destiné à la radio IP du client. Cela témoigne de la confiance accordée en permanence à H&D Wireless qui fournit des modules de génération précédente depuis 2014.

H&D Wireless fournit le module HDG205 SIP Wi-Fi. Cela englobe les services de conception et le soutien à l'ODM (producteur de concepts d'origine) de TQ Group attribué dans ce but. La commande témoigne aussi du fait que H&D Wireless est en train de se placer comme un leader de la connectivité sans fil sur le marché européen de l'Internet des objets, IdO. Caractérisé par son petit format (8 x 8 mm) et sa large bande passante, le module HDG205 SIP Wi-Fi b/g /n à faible coût est optimisé pour les applications exigeantes telles que le streaming vidéo et audio dans les utilisations industrielles et dans les foyers.

La commande a une valeur initiale de 85 000 USD (722 000 couronnes suédoises) et d'autres commandes devraient être passées dans les trois ans à venir. « Nous sommes très heureux d'être à nouveau sélectionnés dans le cadre de ce projet par un leader du marché européen pour notre technologie radio basée sur Internet. Travailler avec TQ Group est synonyme de garantir le chemin le plus court et le plus sûr vers la mise en oeuvre finale et la croissance des volumes », déclare Pär Bergsten, PDG de H&D Wireless.

Les présentes informations sont des informations que H&D Wireless AB (publ) est tenue de rendre publiques conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Ces informations ont été soumises en vue de leur publication, par le biais de la personne à contacter mentionnée ci-dessus, le 19 décembre 2017.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier.

À propos de TQ Group

TQ est l'une des principales entreprises technologiques en Allemagne. En tant que fournisseur de systèmes dans le secteur des E²MS (services de génie électronique et de fabrication), TQ développe et produit des assemblages électroniques complexes et des systèmes basés sur les commandes des clients. TQ propose par ailleurs des solutions destinées aux composants prêtes à l'emploi, telles que des modules et des systèmes embarqués, des solutions d'entraînement pour les vélos électriques et la robotique, des solutions pour applications aéronautiques, pour la médecine ainsi que l'automatisation des bâtiments et gestion de l'énergie. TQ Group compte plus de 1 500 collaborateurs répartis sur 12 sites en Allemagne et à l'étranger.

