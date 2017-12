Avis aux médias - Le ministre Hehr annoncera un soutien au profit du secteur des technologies propres de l'Alberta







CALGARY, le 19 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député fédéral de Calgary-Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une aide financière pour huit projets de technologies propres qui seront bénéfiques à l'environnement du Canada et qui offriront des possibilités de croissance aux entreprises.

Date : Le mercredi 20 décembre 2017 Heure : 11 h Endroit : Campus du centre-ville de l'Université de Calgary (salle 234)

906, 8e Avenue S.-O.

Calgary (Alberta) T2P 1H9

