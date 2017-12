Obtenez du financement pour embaucher de jeunes Canadiens à l'été 2018







GATINEAU, QC, le 19 déc. 2017 /CNW/ - La prospérité future du Canada dépend du fait que les jeunes Canadiens obtiennent l'éducation et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir dans leur carrière, et assurer la croissance de notre économie et de notre classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que les employeurs qui veulent présenter une demande dans le cadre du programme Emplois d'été Canada 2018 peuvent maintenant le faire. Cette année encore, les petites entreprises comptant un maximum de 50 employés, les organismes sans but lucratif et les employeurs du secteur public qui offrent des emplois d'été de qualité aux étudiants sont invités à présenter une demande de financement du gouvernement du Canada pour l'embauche d'étudiants l'été prochain.

Le programme Emplois d'été Canada crée des possibilités d'emploi pour les étudiants à temps plein âgés de 15 à 30 ans afin de leur permettre de développer leurs compétences, d'acquérir une expérience de travail précieuse et gagner de l'argent pour payer leurs études l'année suivante.

Les employeurs sont invités à soumettre une demande qui s'harmonise avec les priorités nationales de cette année :

des employeurs qui ont l'intention d'embaucher des jeunes appartenant à des groupes sous-représentés, y compris des nouveaux immigrants ou des réfugiés, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles;

des petites entreprises, en signe de reconnaissance de leur contribution à la création d'emplois;

des organismes qui appuient les occasions d'emploi destinées aux communautés de langue officielle en situation minoritaire;

des organisations qui offrent des services aux jeunes de la communauté LGBTQ2 ou qui les soutiennent;

des organismes qui appuient les occasions d'emploi dans le secteur des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), et dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), particulièrement pour les femmes.

Les employeurs sont invités à présenter en ligne leur demande de financement pour le programme Emplois d'été Canada 2018 d'ici le 2 février 2018. Pour obtenir un complément d'information et présenter une demande de financement, veuillez visiter le site Canada.ca/Emplois-ete-Canada ou vous rendre dans un Centre Service Canada.

Citation

« Les jeunes Canadiens ne sont pas uniquement les leaders de demain, ils sont les leaders d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre gouvernement a presque doublé le nombre d'emplois créés pour les jeunes depuis 2015, grâce à Emplois d'été Canada. Nous savons qu'en offrant aux jeunes une bonne expérience de travail en début de carrière, nous leur donnons les meilleures chances de réussir possible. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire et des charges sociales obligatoires de l'employeur.

Les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant jusqu'à 50 employés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire.

En 2017, le programme Emplois d'été Canada a presque doublé le nombre d'emplois créés depuis 2015.

Autres renseignements

