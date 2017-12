Amélioration du traitement de l'eau et des eaux usées pour les résidents de Mohawks de la baie de Quinte







Six nouveaux projets approuvés dans quatre collectivités de l'Ontario

MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, ON, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à une eau potable sûre, propre et fiable. Le gouvernement du Canada effectue des investissements importants afin d'appuyer les collectivités autochtones, notamment pour renforcer les réseaux d'aqueduc et d'égout dans les réserves. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, ainsi que de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux.

Mike Bossio, député de Hastings--Lennox and Addington, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et le chef R. Donald Maracle, des Mohawks de la baie de Quinte, ont annoncé aujourd'hui que deux nouveaux projets réalisés sur le territoire des Mohawks de la baie de Quinte ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral alloue plus de 61 000 $ au projet. Le gouvernement provincial fournit plus de 30 000 $ au titre du total des coûts admissibles, et les Mohawks de la baie de Quinte fourniront le reste du financement.

Grâce à cet investissement, les résidents bénéficieront bientôt d'une eau potable plus propre et d'un meilleur traitement des eaux usées. On remplacera les compteurs d'eau analogiques actuels par une nouvelle technologie numérique à distance, ce qui aidera à détecter les pertes d'eau. L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de la surveillance permettra une meilleure planification et un meilleur approvisionnement en eau potable à la collectivité.

Le financement servira aussi à installer une nouvelle fosse septique et un nouveau champ d'épuration au garage d'autobus et de travaux publics, ce qui permettra d'améliorer le traitement des eaux usées sur place, ainsi que l'évacuation des eaux usées. Cette installation permanente permettra également de cesser d'utiliser une unité portative. Ces projets sont essentiels pour pouvoir maintenir les cours d'eau propres et les collectivités en santé.

En plus de ces projets, quatre projets liés à l'eau et aux eaux usées recevront un financement fédéral de 170 689 $ et profiteront à trois autres collectivités en Ontario.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario pour le FEPTEU.

« En travaillant en partenariat avec les Premières Nations de partout en Ontario, le gouvernement du Canada appuie les solutions durables pour ce qui est de répondre aux besoins en matière d'infrastructure d'aqueduc dans les réserves. Les projets comme ceux qui seront réalisés sur le territoire des Mohawks de la baie de Quinte aideront les collectivités canadiennes à mieux protéger la santé publique, ainsi que les propriétés et la qualité de vie des résidents et des entreprises, et ce, tout en conservant l'environnement local. »

Mike Bossio, député de Hasting's--Lennox and Addington au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Bâtir et entretenir des infrastructures de grande qualité pour le traitement de l'eau et des eaux usées est un élément central de l'édification de collectivités où il fait bon vivre. Les projets que nous annonçons aujourd'hui font partie de ceux qui recevront les 270 millions d'investissements que la province consacre aux réseaux d'aqueduc et d'égout, et ils renforcent notre engagement de mettre en place les infrastructures dont les Ontariens ont besoin. Je suis heureux à l'idée que ces projets contribueront à améliorer la qualité de vie dans la région de la baie de Quinte et des environs pour de nombreuses années. »

L'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les approbations de projet additionnelles annoncées aujourd'hui dans le cadre du FEPTEU, fourniront 75 % du financement nécessaire pour répondre aux besoins immédiats en traitement des eaux usées des Mohawks de la baie de Quinte dans nos installations des travaux publics et dans notre garage pour les autobus, ainsi que pour appuyer les améliorations de notre système de compteur d'eau à distance dans les secteurs de Bayshore et de la route 2, afin d'effectuer efficacement une surveillance de l'utilisation de l'eau et une analyse des tendances. Le financement offert par les trois ordres de gouvernement fournit un soutien essentiel au conseil des Mohawks Tyendinaga pour répondre à des pressions liées au financement du projet actuel. Je suis ravi de voir que les deux projets vont de l'avant et me réjouis à l'idée d'autres futures possibilités de financement visant à répondre à nos besoins additionnels en ce qui a trait à l'eau. »

Le chef R. Donald Maracle, Mohawks de la baie de Quinte

Faits en bref

Le gouvernement fédéral fournit 232 110 $ pour les six projets annoncés aujourd'hui. Le gouvernement provincial fournit 116 054 $ et les bénéficiaires assumeront le reste des coûts.

les bénéficiaires assumeront le reste des coûts. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario effectue les investissements en infrastructure les plus importants de son histoire dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les routes et les ponts - soit 190 milliards de dollars sur 13 ans. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/BuildON.

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'entente du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçue pour améliorer la sécurité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, tout en appuyant une économie propre.

Le gouvernement du Canada fournit à l'Ontario plus de 569 millions de dollars aux termes du FEPTEU (jusqu'à 50 p. 100 des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 p. 100 des coûts admissibles totaux des projets). Les bénéficiaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les six projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 232 110 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Highlands East, canton de Remplacement des ponceaux d'eau pluviale dans le lotissement Cardiff 50 000 $ 25 000 $ McDougall, canton de Bouclage des conduites d'aqueduc de Nobel 61 089 $ 30 545 $ Mohawks de la baie de Quinte Remplacement des compteurs d'eau analogiques actuels par une nouvelle technologie numérique à distance 31 377 $ 15 688 $ Mohawks de la baie de Quinte Installation d'une nouvelle fosse septique et d'un nouveau champ d'épuration au garage d'autobus et de travaux publics 30 044 $ 15 021 $ Première Nation de Northwest Angle no 33 Remplacements de fosses septiques de catégorie 4 (réservoir et champ d'épuration) pour 3 habitations 37 500 $ 18 750 $ Première Nation de Northwest Angle no 33 Réparation de la station de traitement de l'eau dans la collectivité de Dog Paw 22 100 $ 11 050 $

