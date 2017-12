Lancement des travaux du projet d'habitation Mon shack, mes choix, mon avenir, à Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ont souligné aujourd'hui, à Sherbrooke, le lancement des travaux du projet d'habitation communautaire Mon Shack, mes choix, mon avenir. Une fois érigé, l'immeuble de deux étages abritera 18 logements transitoires destinés à des personnes vivant une problématique en santé mentale.

Le chantier sera complété à l'été 2018. Ce projet d'habitation de plus de 2,6 M$ est réalisé par l'organisme Mon Shack, mes choix, mon avenir. Il s'agit du premier projet d'habitation communautaire en Estrie qui offrira des services bilingues à sa clientèle. En plus d'abriter des logements abordables, l'immeuble disposera d'espaces au rez-de-chaussée pour accueillir une salle communautaire ainsi que les bureaux de l'organisme.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton--Stanstead, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de M. Guy Hardy, vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et député de Saint-François, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, et de M. Marc Denault, maire suppléant de Sherbrooke.

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les gens de Sherbrooke et de toutes les régions du pays. Une fois achevé, Mon shack, mes choix, mon avenir offrira un logement sûr et abordable à des membres de la collectivité ayant des problèmes de santé mentale. Il s'agit d'un pas tangible vers notre objectif ambitieux consistant à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. Les ensembles comme celui-ci contribuent également à renforcer les collectivités et à les rendre plus inclusives. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton--Stanstead

« Le gouvernement du Québec est fier de contribuer, avec ce soutien financier, à cet important chantier de logements abordables de Sherbrooke. Je félicite les administrateurs de l'organisme Mon Shack, mes choix, mon avenir pour avoir mis de l'avant ce projet qui viendra améliorer les conditions de vie de personnes qui ont des besoins particuliers à Sherbrooke. Ce sont des initiatives comme celles-ci qui contribuent au développement de toute une communauté. »

- M. Guy Hardy, vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et député de Saint-François

« La Ville de Sherbrooke a à coeur d'accroître l'offre de logement social et communautaire sur son territoire. Or, en plus d'offrir du logement abordable, le projet Mon Shack, mes choix, mon avenir favorisera la participation citoyenne et l'inclusion sociale, en permettant le rétablissement et le développement de l'autonomie chez les personnes ayant des troubles de santé mentale. Je ne peux que m'en réjouir. »

- M. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Par l'entremise du programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et le programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), les gouvernements du Canada et du Québec verseront près de 1,1 M$ pour la construction de l'immeuble.

et du Québec verseront près de 1,1 M$ pour la construction de l'immeuble. La Ville de Sherbrooke accorde plus de 365 000 $ pour la réalisation de ce projet.

accorde plus de 365 000 $ pour la réalisation de ce projet. Une aide financière additionnelle de près de 310 000 $, répartie sur cinq ans et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke , permettra aux locataires de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger.

, permettra aux locataires de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger. Un montant de plus de 30 000 $ est consenti par Transition énergétique Québec afin que ce bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca. La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

