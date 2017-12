Jeunesse sans drogue Canada accueille Luc Béliveau, président de Fasken, et Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country, au sein de son conseil d'administration







Merci à la gouverneure générale Julie Payette,

à Clint Forster et à Lisa Mierins-Smith, administrateurs sortants, pour leurs années de service

TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Jeunesse sans drogue Canada a annoncé plusieurs changements à son conseil d'administration, notamment l'arrivée de Luc Béliveau, associé et président du conseil d'administration de Fasken, et de Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country Canada.

« Nos recherches montrent clairement que lorsque les parents parlent aux enfants des risques liés aux drogues, un plus grand nombre d'enfants évitent les dangers de l'abus de drogues et de la toxicomanie », déclare Paul Allison, président du conseil de Jeunesse sans drogue Canada et président et chef de la direction de la maison de courtage de valeurs Raymond James Ltée. « Nous sommes ravis d'accueillir Luc et Dave au sein de notre conseil d'administration, et les remercions de leur volonté de se joindre à notre lutte contre l'abus de drogues chez les jeunes en aidant les parents à être mieux informés et sensibilisés sur les moyens de communiquer avec leurs enfants. »

« La prévention de l'abus de drogues et de la toxicomanie chez les jeunes est essentielle pour les familles et Jeunesse sans drogue Canada donne l'exemple », déclare Luc Béliveau, associé et président du conseil d'administration de Fasken. « Sensibiliser et informer les parents et les enfants peut faire une différence importante en aidant à réduire l'abus de drogues et la toxicomanie. Je suis fier de faire partie de cet effort. »

« L'avenir de nombreux jeunes dépend de la capacité des parents d'avoir des discussions franches et ouvertes avec leurs enfants sur de nombreux sujets, en particulier l'abus de drogues », affirme Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country Canada. « Les données montrent clairement que parler à ses enfants des dangers des drogues réduit considérablement le risque d'abus et de dépendance. Je suis reconnaissant de la chance de faire partie d'une organisation qui se consacre à donner aux parents les outils et la confiance dont ils ont besoin pour avoir ces conversations importantes avec leurs enfants. »

Jeunesse sans drogue Canada tient également à remercier les membres sortants du conseil d'administration, Clint Forster, Lisa Mierins-Smith et Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, pour leurs années de service et leurs contributions remarquables à Jeunesse sans drogue Canada.

À propos de Jeunesse sans drogue Canada

Jeunesse sans drogue Canada est un organisme sans but lucratif du secteur privé qui, avec la contribution de ses partenaires des secteurs de la publicité, de la recherche et des médias, crée et diffuse des messages de sensibilisation et de prévention relatifs à la drogue. Jeunesse sans drogue Canada offre également aux parents des outils et des conseils pratiques sur la façon d'amorcer le dialogue avec leurs enfants sur le site web suivant : www.jeunessesansdroguecanada.org.

À propos de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats international de premier plan qui compte plus de 700 avocats et neuf bureaux répartis sur quatre continents. Les clients font appel au cabinet pour obtenir des services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Les professionnels de Fasken résolvent les défis les plus complexes en offrant une valeur exceptionnelle et en pensant aux clients avant tout. Pour en savoir plus, consultez www.fasken.com.

À propos de Raymond James

Raymond James Financial, Inc. (NYSE : RJF) est une société de premier plan en matière de prestation de services financiers diversifiés qui offre, entre autres, des services liés au groupe de gestion privée, aux marchés de capitaux, à la gestion d'actifs et des services bancaires destinés aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités. La société emploie environ 7 300 conseillers à 3 000 emplacements au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Le total des actifs administrés des clients s'élève à 693 milliards de dollars. Société ouverte depuis 1983, Raymond James Financial est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole RJF. Raymond James Ltée est la filiale canadienne. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur HYPERLINK «http://www.raymondjames.ca/fr_ca/» \t «_blank» www.raymondjames.ca/fr_ca/.

À propos de Sleep Country Canada

Sleep Country est le plus important détaillant de matelas au Canada et le seul détaillant spécialisé en matelas ayant une couverture nationale au Canada. Sleep Country opère sous deux enseignes de matelas : « Dormez-vous? », le plus grand détaillant de matelas au Québec; et « Sleep Country Canada », le plus grand détaillant de matelas dans le reste du Canada. Au 30 novembre 2017, Sleep Country comptait 247 magasins et 16 centres de distribution au Canada. La société est propriétaire de tous ses magasins. Cela lui permet de développer et de maintenir une forte culture du service à la clientèle, ce qui se traduit par une expérience client uniforme et supérieure lors des achats en magasin et des livraisons à domicile.

