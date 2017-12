Projet de 1 M$ à la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini - Placer l'innovation au coeur du développement économique de nos régions







DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada annoncent une contribution financière de 785?000 $ à la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini pour la réalisation d'un projet innovant qui permettra notamment à l'entreprise d'améliorer sa productivité, de répondre à une croissance de la demande et de s'assurer d'une meilleure rentabilité financière. En effet, afin d'augmenter sa compétitivité, la Chocolaterie souhaite poursuivre leur virage numérique. Ce projet évalué à 982?000 $ mènera à la création de cinq emplois.

Citations :

«?En mai 2016, j'ai annoncé la mise en place d'un groupe tactique d'intervention, qui a pour mandat de soutenir le développement économique du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine en facilitant les investissements et en soutenant les initiatives prometteuses. Notre gouvernement souhaite ainsi dynamiser la région en fournissant l'expertise et les outils dont nos entrepreneurs ont besoin. Je suis donc très heureux d'annoncer aujourd'hui un projet innovant et prometteur, qui découle du travail de ce groupe tactique. Il s'agit d'un autre exemple concret que notre plan pour bâtir un nouveau Québec fonctionne.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

«?Le Gouvernement du Canada est résolu à aider les entreprises canadiennes qui effectuent des investissements technologiques pour accroître leur productivité et diversifier leurs activités. C'est avec enthousiasme que j'annonce aujourd'hui notre soutien à la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini, une institution de la région qui sera maintenant en mesure d'atteindre ses objectifs de croissance et de répondre plus adéquatement aux attentes des clients.?»

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean

«?Le Gouvernement du Canada s'est engagé à créer des partenariats étroits avec les entreprises qui contribuent à la croissance économique canadienne. Nous sommes fiers des succès que connaissent ces entreprises, et notre appui à leurs projets d'innovation est un engagement ferme pour la création d'emplois durables et pour la prospérité des collectivités.?»

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

«?Pour développer de nouveaux marchés et demeurer compétitifs, il est primordial de combiner équipement de pointe et collecte de données en temps réel, ce qui facilite le traitement rapide et efficace de l'information brute en provenance de nos lignes de production. L'équipement que nous pourrons acquérir grâce à l'appui de DEC et du Gouvernement du Québec nous permettra d'être plus agiles et de prendre rapidement les décisions qui s'imposent en toutes situations.?»

Dominique Genest, directeur général, La Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini

Faits saillants :

Le financement de ce projet comprend un prêt de 179?000 $ attribué dans le cadre du programme ESSOR du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, un prêt de 179?000 $ accordé par Investissement Québec à même ses fonds propres ainsi qu'un prêt de 427?000 $ consenti par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

pour les régions du Québec (DEC). La Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini fabrique, vend et livre directement ses produits partout au Québec 12 mois par année et offre plus de 40 produits différents.

Renforcer le secteur manufacturier innovant est l'un des trois piliers, avec le soutien à l'entrepreneuriat et à l'exportation, sur lesquels repose la vision économique du Gouvernement du Québec. C'est pourquoi 825 M$ ont été mis à la disposition des entreprises afin de soutenir le secteur sur l'ensemble du territoire québécois.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains . Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

