Santé Canada publie le premier instantané de la consommation de cannabis au Canada







L'Enquête canadienne sur le cannabis 2017 fait rapport sur les connaissances, les attitudes et les comportements des Canadiens concernant la consommation de cannabis, notamment sur la conduite après la consommation de cannabis

OTTAWA, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en oeuvre une approche de sécurité et de santé publiques pour la légalisation et la réglementation stricte du cannabis, afin de garder le cannabis hors de la portée des jeunes canadiens et les profits hors des mains des criminels et du crime organisé. Dans le contexte de cette approche, il est important de mieux comprendre comment le cannabis est consommé à l'heure actuelle afin que nous puissions mesurer les répercussions des modifications législatives et réglementaires proposées concernant le cannabis ainsi que guider les politiques et les programmes, y compris les activités de sensibilisation et d'éducation du public.

De mars à mai 2017, Santé Canada a interrogé 9 215 Canadiens à propos de leurs connaissances, comportements et attitudes par rapport à la consommation de cannabis, y compris les comportements de conduite après la consommation de cannabis. Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis 2017 publiés aujourd'hui présentent, pour la première fois, un instantané des moments où les Canadiens consomment du cannabis, des quantités qu'ils consomment, des sources d'approvisionnement, des fréquences de consommation et des formes de cannabis consommées.

L'Enquête bonifie la base de connaissances nécessaire pour mesurer et surveiller les répercussions de l'approche législative et réglementaire proposée par rapport au cannabis, et elle complète les données recueillies précédemment sur la prévalence de la consommation de cannabis au sein de la population générale.

Les résultats de l'Enquête appuient les efforts continus du gouvernement du Canada pour informer la population sur les faits concernant le cannabis et la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue dans le but d'aider les Canadiens à faire des choix éclairés à propos de la consommation de cannabis.

« Notre gouvernement met en oeuvre une approche de sécurité et de santé publiques pour légaliser le cannabis et le réglementer de manière stricte. Les résultats de cette enquête réaffirment pourquoi nous avons investi dans des efforts ciblés de sensibilisation et d'éducation du public. Ils nous fourniront aussi de l'information dont nous avons besoin pour mesurer et surveiller les répercussions de la légalisation, de la réglementation et de la restriction de l'accès sur la consommation de cannabis. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Il est dangereux et illégal de conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis ou d'autres drogues. Le message est simple : ne conduisez pas après avoir consommé. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le projet de loi C-45 a profité des contributions très importantes de Canadiens et de spécialistes de nombreux domaines. À mesure que nous nous rapprochons de la légalisation et de la réglementation stricte du cannabis, il est essentiel pour nous de poursuivre le travail de compréhension des tendances relatives à la consommation de cannabis afin que nos lois continuent d'assurer efficacement l'atteinte de nos objectifs de santé publique. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould

Ministre de la Justice et procureure générale du Canada

« Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis confirment que notre gouvernement a pris la bonne approche pour réglementer strictement le cannabis et en restreindre l'accès, une approche qui protégera les jeunes, qui réduira leur accès au cannabis et qui mettra l'accent sur l'éducation du public à propos des effets de la consommation de cannabis sur la santé et des risques de conduire après avoir consommé cannabis. »

Bill Blair

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada ainsi que de la ministre de la Santé

9 215 Canadiens de 16 ans et plus ont répondu à l'Enquête canadienne sur le cannabis 2017.

L'Enquête a été conçue de manière à aller chercher un grand nombre de répondants qui consomment du cannabis afin d'obtenir de l'information plus détaillée sur la consommation de cannabis au Canada , notamment sur la fréquence et les méthodes de consommation. Ainsi, il est important de noter que l'Enquête canadienne sur le cannabis n'est pas une enquête menée dans la population générale et que ses résultats ne sont pas représentatifs de la population canadienne.

, notamment sur la fréquence et les méthodes de consommation. Ainsi, il est important de noter que l'Enquête canadienne sur le cannabis n'est pas une enquête menée dans la population générale et que ses résultats ne sont pas représentatifs de la population canadienne. Voici certains des faits saillants de l'Enquête canadienne sur le cannabis.

28 % des répondants considèrent qu'il est tout à fait socialement acceptable de fumer occasionnellement du cannabis à des fins autres que médicales, comparativement à 19 % pour ce qui est de la consommation de tabac (cigarettes, cigares ou tabac à priser) et à 56 % pour la consommation d'alcool.



64 % des répondants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois considèrent que le cannabis peut engendrer une dépendance, comparativement à 80 % chez les personnes qui n'en consomment pas.



94 % des répondants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois l'avaient fumé, 34 % l'avaient consommé dans des aliments, 20 % l'avaient consommé par vapotage et 14 % avaient utilisé un vaporisateur.



18 % des répondants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois en consommaient chaque jour, mais plus de la moitié des répondants (55 %) ont déclaré consommer du cannabis 3 jours ou moins par mois.



39 % des répondants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ont déjà conduit dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis. De ce nombre, 15 % avaient consommé du cannabis et de l'alcool et 8 % avaient consommé du cannabis et une autre drogue.



75 % de tous les répondants disent que le cannabis a un effet sur la conduite. Cette proportion chute à 50 % chez les répondants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. 24 % des répondants ont dit que cela dépend, 7 % ont affirmé qu'ils ne savaient pas et 19 % ont répondu que le cannabis n'a pas d'effet sur la conduite.



La majorité des répondants n'ont pas précisé combien de temps après la consommation de cannabis il est possible de prendre le volant sans danger. Près d'un répondant sur quatre a dit ne pas savoir quand il est sans danger de prendre le volant après avoir consommé du cannabis. Plus d'un répondant sur trois (36 %) a dit que cela dépend de la tolérance de la personne, de son poids et de la quantité de cannabis consommée.

Le gouvernement mène deux autres enquêtes sur la consommation de substances désignées qui ont déjà permis de déterminer les taux de consommation de cannabis au cours de la dernière année dans la population générale :

l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), sondage biennal sur la consommation de tabac, d'alcool et de drogues illicites chez les Canadiens de 15 ans et plus;



l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE), sondage biennal qui permet de recueillir des données sur la consommation de tabac, d'alcool et de drogues chez les élèves de la 6 e à la 12 e année.

à la 12 année. Dans son rapport définitif, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis a souligné l'importance de recueillir des données de référence et d'effectuer une surveillance et une évaluation en continu.

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 46 millions de dollars réparti sur les cinq prochaines années pour veiller à ce qu'un solide programme d'éducation du public, de sensibilisation et de surveillance soit en place afin de guider les Canadiens par rapport aux risques de la consommation de cannabis pour la santé et la sécurité et de surveiller cette consommation.

