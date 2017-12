AMOUR COUGAR : AU-DELÀ DU MYTHE - Un documentaire qui démystifie les « cougars »







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Vendredi 5 janvier 2018 à 21 h, le documentaire AMOUR COUGAR : AU-DELÀ DU MYTHE produit par Vital Productions sera présenté sur ICI Radio-Canada TÉLÉ. Dans son premier documentaire, la journaliste et animatrice Karima Brikh, avec la collaboration du réalisateur Jean-Claude Lord, part à la rencontre de femmes libres, sexys et conquérantes âgées de 45 à 85 ans qui trouvent le plaisir et parfois l'amour dans les bras d'hommes beaucoup plus jeunes. La société les nomme « Cougars » ou « MILF ».

Relations amoureuses au mi-temps de la vie, séduction, sexe et vieillissement, le documentaire AMOUR COUGAR : AU-DELÀ DU MYTHE propose un regard sur des tabous qui perdurent. « Avec la révolution sexuelle, toute une génération a cru à l'émancipation féminine et à l'éclatement des tabous. Mais dans cette ère obsédée par la jeunesse et où le sexe est partout, j'essaie de comprendre pourquoi la sexualité des femmes matures dérange encore. Que désirent-elles dans l'intimité? Qu'est-ce qui les attire chez les hommes plus jeunes? La société juge-t-elle encore sévèrement l'émancipation sexuelle de ces femmes? Et qu'est-ce que les jeunes hommes vont chercher dans les bras de femmes plus âgées? », s'interroge la réalisatrice Karima Brikh. Elle va à la rencontre de Minou Petrowski, Patricia Tulasne, Maria-Fernanda, Andrée, Trish et Marie-Annick qui vivent des relations intimes avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Sur sa route, elle recueille les confidences de jeunes hommes attirés par les femmes matures.

AMOUR COUGAR : AU-DELÀ DU MYTHE, un documentaire qui démystifie les « Cougars », ces femmes qui aiment des hommes plus jeunes, à voir en primeur à 1001 VIES, le vendredi 5 janvier 2018 à 21 h, sur ICI Radio-Canada TÉLÉ. Une production signée Vital Productions (Lise Watier, une vie à entreprendre).

À propos de la réalisatrice Karima Brikh

Karima Brikh est actuellement chroniqueuse à la revue des médias à Gravel le matin sur ICI Radio-Canada Première. Elle signe ici son premier documentaire à titre de réalisatrice et scénariste.

À propos de Vital Productions

Créée en 2009 par les cinéastes Serge Desrosiers et Sandrine Béchade, cette entreprise de production se spécialise dans l'industrie du cinéma et de la télévision ainsi que dans la production numérique multiplateforme, fiction ou documentaire.

www.vitalproductions.ca

SOURCE Vital Productions

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 12:01 et diffusé par :